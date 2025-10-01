مراحل دریافت «کارت بلیت منزلت» برای سالمندان پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، سالمندان گرامی پایتخت، که ۶۵ سال تمام یا بیشتر دارند، می‌توانند برای دریافت یا تمدید اعتبار کارت بلیت منزلت اقدام کنند. این اقدام در راستای مسئولیت‌های اجتماعی مترو و تکریم این قشر محترم از جامعه صورت می‌گیرد.

مزایا و تخفیف ویژه

افراد واجد شرایط می‌توانند با پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان، کارت بلیتی با شارژ ۵۰۰ هزار تومانی دریافت کنند که این امر به معنای تخفیف ۹۰ درصدی در استفاده از خدمات مترو و اتوبوس است. لازم به ذکر است که هزینه چاپ، صدور و پشتیبانی کارت بلیت جدید مطابق با تعرفه‌های مصوب خواهد بود.

متقاضیان کارت بلیت منزلت، می‌بایست حتماً کارت منزلت شهرداری تهران را در هنگام مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر به همراه داشته باشند.

متقاضیان باید با در دست داشتن مدارک لازم شامل:

یک قطعه عکس ۳*۴

اصل کارت ملی

کارت منزلت شهرداری تهران

به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران مراجعه کرده و درخواست صدور یا تمدید اعتبار کارت بلیت خود را ثبت نمایند.

گفتنی است برای صدور کارت جدید پس از ثبت درخواست و انجام مراحل اداری، متقاضیان باید منتظر پیامک شرکت مترو بمانند و سپس برای دریافت کارت خود به ایستگاه متروی صادقیه مراجعه کنند.

برای شارژ کارت‌های سال قبل در صورتی که سالمندان، کارت بلیت منزلت سال قبل خود را در اختیار دارند، پس از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک و ثبت درخواست تمدید، می‌توانند جهت شارژ مجدد کارت از طریق گیت‌های ورودی مسافری در تمامی ایستگاه‌های مترو اقدام نمایند.

محل تحویل کارت بلیت جدید

در حال حاضر، امکان دریافت کارت بلیت جدید به دو روش حضوری و غیرحضوری فراهم شده است. متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک شهر، روش مورد نظر خود را انتخاب کنند:

پست پیشتاز: با پرداخت هزینه پستی، کارت از طریق پست به نشانی متقاضی ارسال خواهد شد.

و یا به صورت حضوری؛ با مراجعه به ایستگاه متروی تهران (صادقیه). دفتر توزیع کارت در سالن زیرگذر اتوبوس‌رانی ایستگاه صادقیه، اتاق ۱۱۵ و دفتر پشتیبانی در اتاق ۱۱۶ واقع شده است. تابلوهای راهنمای مسیر برای سهولت دسترسی در ایستگاه نصب شده‌اند. کارت خود را دریافت نمایند.

اعتبار کارت‌های بلیت منزلت از تاریخ صدور، یک‌ساله است. لازم به ذکر است که کارت‌هایی که دارای اعتبار ریالی هستند، تنها یک‌بار در سال شارژ می‌شوند.

لازم به توضیح است امکان صدور کارت المثنی نیز فراهم شده است

شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه امید دارد با ارائه این تسهیلات، قدمی در راستای بهبود کیفیت زندگی و تردد سالمندان عزیز برداشته و موجبات رضایت خاطر آنان را فراهم آورد.