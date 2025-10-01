کارگاه تخصصی «کاربردهای هوش مصنوعی در امور فرهنگی» در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در گامی تازه برای همگرایی نهادهای فرهنگی با فناوریهای نوین، مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان پیش از ظهر چهارشنبه با برگزاری کارگاهی تخصصی، زمینه آشنایی کارکنان خود با کاربردهای هوش مصنوعی در فرآیندهای اداری، فرهنگی و آموزشی را فراهم کرد.
کارگاه تخصصی آموزشی «آشنایی با هوش مصنوعی و کاربردهای آن در حوزههای اداری و فرهنگی» با حضور جمعی از کارکنان این مرکز و تدریس منصور ایران دوست مدرس و کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در سنندج برگزار شد.
این کارگاه آموزشی در چارچوب برنامههای مهارتافزایی و توانمندسازی منابع انسانی مرکز، با محوریت ارتقای بهرهوری و استفاده هدفمند از فناوریهای نوین در امور محتوایی، آموزشی و اجرایی برنامهریزی و اجرا شد.
مدرس این دوره در سخنانی با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در ساختارهای سنتی، بیان کرد: هوش مصنوعی دیگر یک فناوری آیندهمحور نیست امروز به بخشی از واقعیت روزمره ادارات، نهادها و مراکز فرهنگی تبدیل شده و تسلط بر آن برای توسعه کیفی عملکرد سازمانها ضروری است.
منصور ایراندوست همچنین به معرفی نمونههایی از ابزارهای روز دنیا پرداخت که میتوانند در فرآیندهای داخلی مراکز فرهنگی و دینی به کار گرفته شوند؛ از جمله ابزارهای تولید خودکار محتوا، مدیریت اسناد، پاسخگویی هوشمند به مخاطبان و تحلیل دادههای آموزشی و فرهنگی است.
در جریان این کارگاه، شرکتکنندگان با مفاهیم پایهای هوش مصنوعی، نحوه عملکرد ابزارهای هوشمند، کاربردهای عملی در امور روزمره اداری و نیز شیوههای تولید محتوای فرهنگی با استفاده از فناوریهای نوین آشنا شدند.
این برنامه با استقبال خوب کارکنان همراه بود و فضای گفتوگوی تعاملی میان مدرس و حاضران، به غنای آموزشی جلسه افزود.
برگزاری این کارگاه را میتوان اقدامی مؤثر در راستای نوسازی رویکردهای سنتی مدیریت فرهنگی و همگامسازی آن با تحولات فناورانه دانست و مرکز بزرگ اسلامی کردستان با طراحی چنین برنامههایی گامی پیشرو در مسیر بهروزرسانی مهارتهای دیجیتال کارکنان خود برداشته است.
