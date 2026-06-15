هوش مصنوعی به کمک مربیان قرآن آمد؛ برگزاری کارگاه تخصصی در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه تخصصی هوش مصنوعی ویژه مربیان قرآن کریم ظهر دوشنبه با حضور فعالان این حوزه در سنندج برگزار شد برنامهای که با هدف ارتقای دانش و توانمندی مربیان قرآنی در استفاده از فناوریهای نوین و ابزارهای هوشمند برگزار شد.
این کارگاه در سالن جلسات مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد و علیاصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز در این برنامه حضور داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در جریان برگزاری این کارگاه، ضمن حضور در جمع مربیان قرآن کریم، به پرسشها و دغدغههای آنان در زمینه فعالیتهای قرآنی پاسخ داد و از تلاشها و فعالیتهای فرهنگی آنان قدردانی کرد.
علی اصغر دریایی با تأکید بر اهمیت توانمندسازی فعالان فرهنگی و قرآنی، بر بهرهگیری از ظرفیت فناوریهای جدید برای توسعه فعالیتهای آموزشی و فرهنگی تأکید کرد.
برگزاری این کارگاه در راستای آشنایی مربیان قرآن با قابلیتهای هوش مصنوعی و استفاده از ابزارهای نوین در مسیر آموزش، تولید محتوا و ارتقای فعالیتهای فرهنگی انجام شد.
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