به گزارش خبرنگار مهر، عبداله باور صبح چهارشنبه در آئین نمادین جشن عاطفه‌ها در دبستان دخترانه شاهد حضرت رقیه (س) بندرگناوه که با حضور پرشور دانش آموزان و مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: جشن عاطفه امروز همزمان در مدارس سراسر شهرستان گناوه با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و با مشارکت پرشور دانش آموزان و اولیاء در حال برگزاری است و دانش آموزان در این امر مهم مشارکت می‌کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: کمک‌های جمع آوری شده در هریک از مدارس طی این برنامه براساس مصوبه صورت گرفته و با همکاری کمیته امداد امام (ره) پس از طی مراحل قانونی، در همان مدرسه بین دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت توزیع خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از دانش‌آموزان و اولیا که با همراهی ارزشمند و حداکثری خود در اجرای این برنامه ها نقش‌آفرینی و مشارکت کردند، گفت: در این برنامه ها بر اهمیت همدلی، یاری‌رسانی به دانش‌آموزان نیازمند و گسترش فرهنگ انفاق و نوع‌دوستی تأکید شد.

در این آیین بخش‌های متنوعی همراه با شادی و نشاط و معنویت برای دانش آموزان اجرا شد و پس از نواختن زنگ عاطفه ها، دانش آموزان و مسئولان کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند.