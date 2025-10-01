  1. استانها
زنگ عاطفه‌ها در مدارس گناوه نواخته شد

گناوه- مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: همزمان با سراسر کشور زنگ عاطفه ها به منظور کمک به دانش آموزان نیازمند در مدراس شهرستان گناوه نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله باور صبح چهارشنبه در آئین نمادین جشن عاطفه‌ها در دبستان دخترانه شاهد حضرت رقیه (س) بندرگناوه که با حضور پرشور دانش آموزان و مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: جشن عاطفه امروز همزمان در مدارس سراسر شهرستان گناوه با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و با مشارکت پرشور دانش آموزان و اولیاء در حال برگزاری است و دانش آموزان در این امر مهم مشارکت می‌کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: کمک‌های جمع آوری شده در هریک از مدارس طی این برنامه براساس مصوبه صورت گرفته و با همکاری کمیته امداد امام (ره) پس از طی مراحل قانونی، در همان مدرسه بین دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت توزیع خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از دانش‌آموزان و اولیا که با همراهی ارزشمند و حداکثری خود در اجرای این برنامه ها نقش‌آفرینی و مشارکت کردند، گفت: در این برنامه ها بر اهمیت همدلی، یاری‌رسانی به دانش‌آموزان نیازمند و گسترش فرهنگ انفاق و نوع‌دوستی تأکید شد.

در این آیین بخش‌های متنوعی همراه با شادی و نشاط و معنویت برای دانش آموزان اجرا شد و پس از نواختن زنگ عاطفه ها، دانش آموزان و مسئولان کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند.

