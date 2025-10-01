به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام مولائی ظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال عملکرد مناسب در جشنوارههای قرآن و عترت وزارت بهداشت و کسب رتبههای ملی متعدد اردبیل، اداره قرآن و عترت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تاسیس خواهد شد.
وی افزود: خوشبختانه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با درخواست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مبنی بر ارتقای واحد قرآن و عترت و تأسیس اداره قرآن و عترت در دانشگاه موافقت شد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: این موفقیت را مرهون تلاشهای همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی، رابطین قرآنی و کسب رتبههای برتر توسط فعالان قرآنی در جشنوارههای قرآن و عترت وزارت بهداشت هستیم.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: امیدوارم این اقدام مثبت نقطه عطفی در فعالیتهای قرآنی دانشگاه بوده و منشأ خیر و برکت برای دانشگاهیان و استان باشد.
گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در چندین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت جزو رتبههای برتر این جشنواره بوده است.
