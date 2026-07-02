امام جمعه دشتستان: مبلغان دینی در میدان روشنگری حضور موثر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح عصر پنجشنبه در بازدید از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتستان به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی ضمن تبریک این مناسبت، در سخنانی با اشاره به اهمیت تبلیغ دینی در شرایط کنونی اظهار کرد: امروز تبلیغات اسلامی نقشی اساسی در تبیین معارف دین، تقویت باورهای مردم، مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن و صیانت از هویت اسلامی و انقلابی جامعه دارد.

امام جمعه دشتستان افزود: مبلغان دینی و مجموعه تبلیغات اسلامی باید با روحیه جهادی، زبان روز و نگاه مردمی در میدان روشنگری و هدایت فرهنگی جامعه حضور مؤثر داشته باشند.

در پایان، حجت‌الاسلام مصلح از تلاش‌ها و خدمات حجت‌الاسلام سعید توکلیان رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان به‌ خاطر مدیریت مؤمنانه، مخلصانه و مجاهدانه تقدیر و تشکر کرد.