  1. استانها
  2. کردستان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

شکری: پروژه دیوار مرزی کردستان طبق برنامه در حال اجرا است

شکری: پروژه دیوار مرزی کردستان طبق برنامه در حال اجرا است

سنندج- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان از پیشرفت مناسب پروژه دیوار مرزی در استان خبر داد و گفت: با تأمین اعتبارات و رفع موانع، این پروژه تا پایان قرارداد به سرانجام می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکری بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان کردستان با اشاره به اجرای طرح توسعه پایانه مرزی باشماق اظهار کرد: پروژه دیوار مرزی با پیشرفت مناسبی در حال اجراست و طبق قرارداد ۲۴ ماهه، انتظار می‌رود تا پایان مهلت قانونی به اتمام برسد.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۴۶۰۰ متر دیوار، تاکنون ۳۱۰۵ متر اجرا شده، افزود: اگرچه در ابتدای کار با وقفه‌هایی مواجه بودیم، اما اکنون روند پروژه شتاب گرفته و پیشرفت فیزیکی قابل قبولی دارد.

وی تصریح کرد: همچنین اجرای صف بتنی نیز در دستور کار است که تاکنون حدود ۱۸۵۰ مترمربع آن به انجام رسیده است.

شکری اولویت اصلی پروژه را اجرای سریع‌تر دیوار عنوان کرد و گفت: وقفه‌ای حدود ۵ تا ۶ ماه به دلیل معارض ملکی در اجرای پروژه ایجاد شده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، این مشکل برطرف شده است.

وی با اشاره به تأمین اعتبار ۴۲ میلیارد تومانی برای ادامه پروژه گفت: این اعتبار هفته آینده تخصیص می‌یابد و با پرداخت آن، موانع مالی پروژه نیز برطرف خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اختلافات حقوقی در مورد برخی اراضی مورد استفاده در پروژه اشاره کرد و گفت: این اختلافات از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است، اما مانعی برای ادامه پروژه محسوب نمی‌شود.

وی افزود: مبلغ توافق‌شده برای خرید زمین پرداخت شده و چنانچه رأی قضایی به نفع طرف مقابل صادر شود، پیگیری حقوقی با فروشنده اصلی خواهد بود.

شکری در پایان ضمن قدردانی از همراهی دستگاه‌ها و مسئولان استان تأکید کرد: مجموعه راهداری مصمم است پروژه را در موعد مقرر به پایان برساند و در این مسیر از حمایت و همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط برخوردار است.

کد خبر 6608167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها