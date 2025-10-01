به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی با گرامیداشت آغاز سال تحصیلی جدید بیان کرد: جشن عاطفهها از نیمه شهریورماه با شعار آیندهساز باشیم، آغاز شده است.
وی تعداد دانشآموزان تحت حمایت را نزدیک به ۲۰ هزار نفر عنوان و اضافه کرد: با مشارکت مردم نیکوکار استان و خیرین نزدیک به ۹ میلیارد تومان کمکهای نقدی و غیرنقدی جمعآوری و در کوتاهترین زمان ممکن به دست نیازمندان رسیده است.
قائممقام کمیته امداد استان با تشریح روشهای مشارکت در این پویش گفت: مراجعه به ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان، شمارهگیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷*، واریز به شماره حساب ۰۴۱۲_۵۰۰۳_۹۹۷۹_۶۰۳۷ و از طریق لینک https://sama.emdad.ir/Sama/Puyesh/76/19000 برای پرداخت غیرحضوری کمکهای مردم نیکوکار استان در نظر گرفته شده است.
هاشمی با اشاره به کسب موفقیتهای تحصیلی توسط دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت طی سالهای گذشته ادامه داد: کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم نیکوکار و خیر استان علاوهبر رفع بخشی از نیازهای اقتصادی آنها گامی در راستای توسعه کشور نیز هست.
شایان ذکر است، در پایان این مراسم از خانواده شهید کریمزاده، خیرین و دانشآموزان حامی ایتام و فرزندان محسنین تقدیر شد.
