به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دیر عصر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت در برنامههای خیریه اظهار داشت: محبت و كمك به همنوعان از كارهايي است كه هميشه بايد به خاطر آن خدا را سپاسگزاري كنيم.
حجت الاسلام سيدعلي حسيني افزود: دانش آموزان بايد خوب درس بخوانند و به پدر و مادر خود احترام بگذارند تا درآينده جامعه سالمي داشته باشيم.
استقرار72 پایگاه کمکهای مردمی
مدير كميته امداد امام خميني شهرستان دير نيز در اين آيين گفت: ۷۲ پايگاه ثابت و سيار آماده دريافت كمكهاي مردمي در جشن عاطفههاي اين شهرستان است.
پورسالم بيان كرد: از اين تعداد پايگاه ۴۲ مورد درمدارس فعال است و بقيه در پايگاه هاي مقاومت ومساجد كمك هاي مردمي را جمع آوري مي كنند.
وي اظهار كرد: جشن عاطفهها يك همايش ملي است كه مردم كشور هر سال با حضور گسترده خود در اين جشن حماسه اي از مهرباني مي آفرينند.
پورسالم با بيان اين كه كمكهاي جمعآوري شده در اولين فرصت بين دانشآموزان خانوادههاي نيازمند توزيع ميشود، گفت: اميد ميرود شاهد حضور پرشور و گسترده مردم نيكوكار شهرستان در اين جشن باشيم.
سال گذشته ۸۴۰ ميليون ريال كمك هاي غير نقدي در دیر جمع شد
مديركميته امداد امام خميني (ره) شهرستان ديرافزود: در مصليهاي نماز جمعه در دير، آبدان و بردخون پايگاههاي جمعآوري كمكهاي نمازگزاران نيكوكار به دانش آموزان نيازمند مستقر ميشود.
وي اضافه كرد: در جشن عاطفه هاي سال گذشته در دير ۸۴۰ ميليون ريال كمك هاي غير نقدي از مردم نيكوكار جمع آوري شد
