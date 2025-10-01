۱۱ پروژه گردشگری در ایلام با ۵۹ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه ۱۱ پروژه گردشگری به ارزش ۵۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در ارتباط زنده تصویری با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار ایلام و فرماندار، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مسوولان محلی به طور همزمان در ایلام افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

استاندار ایلام افزود استان ایلام دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه گردشگری طبیعی، مذهبی و دفاع مقدس است، ثبت ۹۳۸ اثر ملی از جمله هفت اثر نخست کشور، نشانگر پیشینه تمدنی ۱۲ هزار ساله این استان است.

احمد کرمی با اشاره به آثار کهن تاریخی ایلام در مناطق «چغاگلان» در مهران و تپه‌های «علی‌کش» (بزمرده) دهلران، افزود: این شواهد گویای سکونت انسانی و توسعه فرهنگی زاگرس از دوران پیشا تاریخ است، چنین پشتوانه‌ای سرمایه‌ای مهم برای توسعه گردشگری فرهنگی استان خواهد بود.

استاندار ایلام تاکید کرد: توسعه گردشگری مستلزم سه مولفه امنیت، جذابیت و زیرساخت است که خوشبختانه ایلام از امنیت کامل، چشم‌اندازهای منحصر به فرد و زیرساخت‌های رو به افزایش بهره‌مند است.

وی بیان کرد: ۶۴۰ هزار هکتار جنگل بلوط و طبیعت چهار فصل ایلام برای گردشگران داخلی و خارجی جذابیتی خاص دارد.

کرمی اضافه کرد: ایلام به لحاظ جغرافیایی یک استان طولی است؛ از شمال تا جنوب، در فاصله چهار ساعت، تفاوت دمایی تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد را تجربه می‌کنیم که این ویژگی برای گردشگران منحصربه‌فرد است.

استاندار ایلام بیان کرد: در پنج ماهه نخست امسال، هفت هزار و ۵۷۱ گردشگر خارجی در اقامتگاه‌های رسمی اقامت داشته‌اند و از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان دیدن کرده‌اند که این آمار، ایلام را در جایگاه بالاترین رشد مسافر در سال جاری قرار داده و به مقصد نوظهور گردشگری در کشور تبدیل کرده است.

وی ضمن دعوت رسمی از وزیر میراث فرهنگی و معاونان وی برای سفر به ایلام، ابراز امیدواری کرد که با بهره‌برداری کامل از این پروژه‌ها، شتابی تازه در مسیر توسعه گردشگری ایجاد و ظرفیت‌های استان بیش از پیش معرفی شود.