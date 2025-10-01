کاهش ۱۴ درصدی سرقت در ۶ ماهه نخست در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین نجفی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، با تبریک هفته نیروی انتظامی، تامین نظم و امنیت را وظیفه و افتخاری بزرگ برای این مجموعه دانست و اظهار کرد: تحقق حداکثری امنیت و انضباط اجتماعی در گرو مشارکت مردم است که باید هر روز بیش از گذشته تقویت شود.

وی، شعار هفته فراجا را «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» عنوان کرد و گفت: مشارکت عمومی باعث انتقال سریع‌تر معضلات و مشکلات به مجموعه فراجا برای مقابله سریع و تامین بستر جامعه امن می‌شود.

فرمانده انتظامی استان همدان، هفته فراجا را از یازدهم تا هفدهم مهرماه عنوان کرد و از پیش‌بینی ۳۰۰ برنامه برای اجرا در این هفته خبر و ادامه داد: مهمترین برنامه‌های اعلام شده شامل دیدار با امام جمعه، میز خدمت در نماز جمعه، ارائه خدمات پزشکی رایگان، تجلیل از خانواده معظم شهدا، جلسات آموزش همگانی در مدارس، دیدار چهره به چهره با مردم در مساجد، تجلیل از کاراگاهان برتر، تقدیر از رانندگان قانونمند، برگزاری پویش «نه به سرقت» و اجرای طرح «آرامش در شهر» است.

سردار نجفی با اشاره به اقدامات فراجا، امنیت مردم را خط قرمز این مجموعه دانست و افزود: جرم سرقت در استان طی ۶ ماهه امسال ۱۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه در حوزه سرقت‌های مهم ۱۸ درصد و در حوزه سرقت‌های خرد ۱۲ درصد کاهش داشتیم عنوان کرد: در حوزه سرقت‌های مهم سه درصد و در حوزه سرقت‌های خرد ۲۹ درصد افزایش کشف محقق شده است.

فرمانده انتظامی همدان با بیان اینکه در حوزه قتل ۹۱ درصد کشف انجام شده است گفت: در حوزه جرائم سایبری علیرغم هشدارهای بسیاری که به مردم داده می‌شود اما با افزایش وقوع جرم را داریم هرچند بیش از صد درصد وقوع جرائم را کشف کردیم که شامل کشف سنوات گذشته نیز می‌شود.

وی از کاهش ۱۸ درصدی شرارت‌ها در سطح استان خبر داد و با تاکید بر برخورد جدی با اراذل و اوباش عنوان کرد: امسال ۱۲ نفر را در این زمینه دستگیر کردیم.

سردار نجفی با اشاره به کشف ۵۰۰ قبضه سلاح سرد از اراذل و اوباش گفت: نزاع و درگیری دسته‌جمعی در استان نیز یک درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به ۱۲ درصد افزایش کشفیات در حوزه مقابله با مواد مخدر از انهدام ۲۷ باند تهیه و توزیع مواد خبر داد و اضافه کرد: ۱۵ عملیات مشترک فرااستانی در این حوزه انجام شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به دستگیری یک‌هزار و ۳۴۴ معتاد متجاهر عنوان کرد: در مجموع ۷ هزار و ۷۷۰ نفر در حوزه مواد مخدر دستگیری داشتیم.

سردار نجفی با اشاره به فعالیت پلیس فتا و حوزه سایبری یادآور شد: مردم با تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ می‌توانند مشکلات این حوزه را اطلاع‌رسانی کنند.

وی با بیان اینکه فوریت‌های سایبری راه‌اندازی شده گفت: در این حوزه یک‌هزار و ۴۰۰ مورد مسدودی فوری حساب به ارزش ریالی ۱۷۲ میلیارد ریال داشتیم که با ۴۳ درصد افزایش به حساب مبدا برگشته داده شده و از جابجایی پول و کلاهبرداری جلوگیری شده است.