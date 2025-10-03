به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، تحقیقات جدید نشان میدهد که زآگزانتین، یک کاروتنوئید مشتق شده از گیاه، میتواند سلولهای ایمنی بدن را که با سرطان مبارزه میکنند، تقویت کرده و ایمونوتراپی را مؤثرتر کند.
این مطالعه نشان داد که زآگزانتین توانایی سلولهای T CD۸+ - سلولهای ایمنی که تومورها را از بین میبرند- را برای حمله به سرطان افزایش میدهد.
هنگامی که این ماده مغذی به صورت خوراکی به موشها داده شد، رشد تومورهای ملانوما و روده بزرگ کُند شد. این اثر با حذف سلولهای T CD۸+ از بین رفت.
دکتر «جینگ چن»، نویسنده ارشد و استاد پزشکی در دانشگاه شیکاگو، گفت: «ما از اینکه متوجه شدیم زآگزانتین، که قبلاً به خاطر نقشش در سلامت چشم شناخته شده بود، عملکرد کاملاً جدیدی در تقویت ایمنی ضد تومور دارد، شگفتزده شدیم.»
وی در یک بیانیه خبری افزود: «مطالعه ما نشان میدهد که یک ماده مغذی غذایی ساده میتواند درمانهای پیشرفته سرطان مانند ایمونوتراپی را تکمیل و تقویت کند.»
محققان کشف کردند که زآگزانتین به تثبیت کمپلکس گیرنده سلول T روی سلولهای T CD۸+ کمک میکند. این باعث میشود گیرنده بهتر عمل کند و سیگنالهای داخل سلول را تقویت کند. در نتیجه، سلولهای T سیتوکینهای بیشتری تولید میکنند که به آنها کمک میکند تا به طور مؤثرتری به سرطان حمله کنند.
در آزمایشهای آزمایشگاهی بیشتر، زاگزانتین توانایی کشتن تومور سلولهای T انسانی مهندسیشده را در برابر سلولهای ملانوما، میلوما چندگانه و گلیوبلاستوما بهبود بخشید. محققان گفتند که ترکیب زاگزانتین با ایمونوتراپی در موشها، در مقایسه با ایمونوتراپی به تنهایی، رشد تومور را بیشتر کُند کرد.
زاگزانتین به عنوان یک مکمل بدون نسخه برای سلامت چشم به طور گسترده در دسترس است. با این حال، محققان تأکید کردند که آزمایشهای بالینی برای بررسی اینکه آیا این مزایا برای بیماران سرطانی یکسان است یا خیر، مورد نیاز است.
نتایج آزمایشها در حیوانات اغلب در انسانها متفاوت است.
