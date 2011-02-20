میوه ها و سبزیجات حاوی ویتامینهای ضد سرطان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فروزان صالحی با اشاره به اینکه سبزیجات و میوه ها دارای ویتامین زیاد و فیبر بالا هستند، گفت: میوه ها و سبزیها جزو مهمی از یک رژیم غذایی سالم هستند که مصرف روزانه و به مقدار کافی آنها می تواند نقش مهمی در پیشگیری و درمان بیماریهای مزمنی چون دیابت نوع 2، بیماریهای قلبی عروقی، سکته مغزی، سرطان و چاقی داشته باشد.

وی افزود: میوه ها و سبزیها حاوی ویتامینهای آنتی اکسیدان (ضد سرطان)، مواد معدنی و مواد مغذی مفیدی هستند که سبب متوقف کردن آسیب به دیواره رگها و در نتیجه منجر به کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی می شود.

صالحی با اشاره به اینکه روغن زیتون، مغزها و دانه ها، حاوی نوعی از اسیدهای چرب هستند که اگر به میزان متوسط استفاده شوند به کاهش سطح کلسترل بد خون کمک می کنند، گف: نانهای سبوس دار مانند بربری، سنگک و نان جوی سبوس دار حاوی ویتامین B زیاد و هم کاهش دهنده چربی خون هستند.

کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: بهترین روغن برای افراد مبتلا به بیماریهای قلب و عروق، روغن مایع ذرت و آفتابگردان برای پخت غذا و خصوصا روغن کانولا و روغن زیتون روی سالاد است.

وی با بیان اینکه مصرف ماهی نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت قلب و عروق قلب دارد،‌ افزود: فقط ماهیهایی که کباب می شوند و یا با بخار پخته می شوند می توانند موجب سلامتی قلب و عروق شوند در حالی که ماهی سرخ شده در روغن و در حرارت بالا از این نظر بی خاصیت خواهد بود.