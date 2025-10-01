  1. استانها
سرهنگ سلامی: ۲۲۰۰ سند تاریخی دفاع مقدس در مازندران جمع آوری شد

ساری - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران به نقش برجسته استان در ثبت وقایع دفاع مقدس ۱۲ روزه‌ اشاره کرد و از جمع‌آوری بیش از ۲۲۰۰ سند تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های دفاع مقدس که در استانداری مازندران برگزار شد، با اشاره به نقش ارزنده مردم و مسئولان استان در دوران دفاع مقدس و خدمت‌رسانی به رزمندگان گفت: مردم مازندران همواره در عرصه‌های دفاع از کشور پیشگام و نقش‌آفرین بوده‌اند و جمع‌آوری این اسناد، گامی مهم در ثبت و حفظ تاریخ پرفراز و نشیب این دوران است.

وی دفاع مقدس را نمادی از اتحاد، همبستگی و تلاش بی‌وقفه ملت ایران توصیف کرد و افزود: بیش از ۵۰ نهاد دولتی در کنار نیروهای مسلح، مساجد، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های دانشجویی و مدارس، برنامه‌های گسترده‌ای برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس تدارک دیده‌اند.

سرهنگ سلامی همچنین بر ضرورت حفظ روحیه جهادی و آمادگی کامل در مواجهه با تهدیدات احتمالی دشمن تاکید کرد و گفت: مردم مازندران که بارها در میدان‌های سخت امتحان خود را پس داده‌اند، همچنان آماده مقابله هوشمندانه با هرگونه توطئه دشمنان هستند.

