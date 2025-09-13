به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی ظهر شنبه در نشست کارگروه دانشگاههای ستاد بزرگداشت دفاع مقدس استان مازندران که در دانشگاه مازندران برگزار شد، دفاع مقدس را نه تنها یک حادثه تاریخی، بلکه یک فرهنگ و مکتب عظیم دانست که جایگاه ملت ایران را در عرصه جهانی بهطور چشمگیری ارتقا داد.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ این فرهنگ در نسلهای آینده گفت: دفاع مقدس الگویی از ایستادگی و فداکاری است که باید در تمام عرصههای زندگی امروز جامعه جاری باشد.
وی افزود: در طول جنگ تحمیلی، مردم ایران بار اصلی جنگ را بر دوش خود حمل کردند و بیش از ۵۰ درصد هزینههای جنگی را متحمل شدند. سرهنگ سلامی با اشاره به اینکه امروز نیز نیاز به همین روحیه مقاومت و فداکاری در برابر تهدیدات مختلف داریم، اظهار کرد: دانشگاهها بهعنوان مراکز علمی و فرهنگی، باید در این راستا نقشی پیشرو ایفا کنند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مازندران همچنین بر لزوم گردآوری اسناد و مستندات مربوط به نقش دانشگاهها در دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: دانشگاهها در استان مازندران نقش اساسی در دوران دفاع مقدس ایفا کردند و این نقشها باید ثبت و مستند شوند.
سرهنگ سلامی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: امروز باید با ابزارهای نوین رسانهای، معارف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را به نسل جوان انتقال دهیم و دانشگاهها باید در این حوزه پیشگام باشند.
وی بر ضرورت برگزاری نشستهای فرهنگی و بصیرتی در دانشگاهها تأکید کرد و افزود: تولید محتوا در حوزه دفاع مقدس و جهاد و مقاومت باید در قالبهای مختلف از جمله تولیدات مجازی، هنری و فرهنگی افزایش یابد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران همچنین در خصوص برنامههای ویژه هفته دفاع مقدس یادآور شد: دانشگاهها باید در این ایام، با برنامههای ویژهای نظیر تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، یادمانهای شهدای گمنام را بازسازی و به بهرهبرداری برسانند.
در پایان، سرهنگ سلامی با تأکید بر اهمیت تقویت فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه دفاع مقدس، خواستار همکاری هرچه بیشتر دانشگاهها برای حفظ و گسترش معارف دفاع مقدس در بین دانشجویان و کارکنان دانشگاهها شد.
نظر شما