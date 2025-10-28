۳۰ درصد ورزشکاران مازندرانی در المپیاد استعدادهای برتر مدال گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین برریمانی شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رشد چشمگیر عملکرد ورزشکاران استان در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور گفت: ۳۰ درصد از ورزشکاران مازندرانی اعزام‌شده به این المپیاد، موفق به کسب مدال شدند.

وی اظهار کرد: ورزشکاران مستعد مازندرانی در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور توانستند جایگاه سوم تیمی را از آن خود کنند. این موفقیت در حالی به‌دست آمد که در دو دوره گذشته، مازندران در جایگاه پنجم قرار داشت.

وی افزود: با وجود محدودیت در اعزام ملی‌پوشان و مشکلات زیرساختی و زمانی، شاهد رشد قابل‌توجهی در هر دو بخش دختران و پسران بودیم؛ به‌گونه‌ای که حدود ۳۰ درصد از ورزشکاران اعزامی استان با مدال به خانه بازگشتند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با قدردانی از زحمات ورزشکاران، مربیان، هیئت‌های ورزشی و همکاران اداره کل گفت: از امروز جلسات بررسی نقاط قوت و ضعف برای حضور پرقدرت‌تر در المپیاد هشتم آغاز شده است. هیئت‌های موفق مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و هیئت‌هایی که عملکرد ضعیف‌تری داشتند باید پاسخگو باشند.

بریمانی با تأکید بر اهمیت شناسایی استعدادهای ورزشی اظهار کرد: افتخارآفرینان المپیاد استعدادهای برتر، مدال‌آوران المپیک‌های آینده خواهند بود. به همین منظور، برنامه‌ریزی دقیق برای ریل‌گذاری مسیر رشد و آمادگی در المپیادهای بعدی در دستور کار قرار دارد.

وی از برگزاری مراسم تجلیل از افتخارآفرینان المپیاد استعدادهای برتر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: قرای نخستین بار در مازندران، از ورزشکاران، مربیان و هیئت‌های ورزشی برتر در قالب یک آئین رسمی تقدیر خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در پایان از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان در برگزاری این رویداد ملی قدردانی کرد و افزود: اگر برگزاری المپیاد استعدادهای برتر با نظارت دقیق و اجرای کامل قوانین همراه باشد، بی‌تردید زمینه رقابت سالم بین استان‌ها و کشف استعدادهایی را فراهم می‌کند که آینده ورزش کشور را خواهند ساخت.