بریمانی: ورزشکاران مازندران ۴۲۰ مدال کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمان در سخنانی پیش از خطبههای نماز جمعه شهرستان ساری، افزود: از مجموع ۴۲۰ مدال کسبشده، ۹۹ مدال متعلق به ورزشکاران زن استان است که نشاندهنده پیشرفت و توسعه ورزش بانوان در مازندران است.
وی همچنین از حضور موفق ورزشکاران ناشنوا در رقابتهای بینالمللی و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی که در آبان ماه در ریاض عربستان برگزار خواهد شد، خبر داد.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به دستاوردهای سالهای اخیر در حوزه ورزش استان، گفت: علیرغم کمبود زیرساختها، بیش از ۳۳۰۰ مکان ورزشی توسط بخش خصوصی در سطح استان به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: این دستاورد نشاندهنده تلاشهای گسترده در جهت توسعه فضاهای ورزشی است، اما با این حال، کمبود فضاهای ورزشی مناسب همچنان به عنوان یکی از چالشهای اصلی باقی مانده است.
بریمانی همچنین تأکید کرد که یکی از اولویتهای استان در سال جاری، توسعه ورزش همگانی است. وی گفت: ورزش همگانی به ویژه در مقابله با بیماریهای غیرواگیر همچون دیابت، بیماریهای قلبی عروقی و اضافه وزن از نیازهای ضروری جامعه است و باید بیش از پیش به این حوزه توجه شود.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران ادامه داد: برای تحقق این هدف، نیاز است تا فضاهای ورزشی در سطح شهرستانها، چه در محیطهای روباز و چه سرپوشیده، برای فعالیتهای ورزش صبحگاهی و عصرگاهی فراهم شود.
وی همچنین به اهمیت تقویت ورزش روستایی و بازیهای بومیمحلی اشاره کرد و افزود: این نوع ورزشها نه تنها به حفظ هویت فرهنگی کمک میکنند، بلکه موجب تقویت همبستگی اجتماعی و نشاط در جامعه میشوند.
بریمانی گفت: با حمایت مسئولین، میتوان در این زمینه گامهای مؤثری برداشته و ورزش روستایی را گسترش داد.
در پایان، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران ضمن قدردانی از تمامی کسانی که در عرصه ورزش استان تلاش میکنند، بر لزوم همافزایی بیشتر مسئولین در راستای توسعه ورزش استان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمامی دستگاهها، شاهد موفقیتهای بیشتر ورزش مازندران در سطح ملی و بینالمللی باشیم.
وی همچنین با اشاره به برنامهریزیها برای حضور ورزشکاران مازندرانی در مسابقات معتبر جهانی و المپیک ۲۰۲۴ پاریس، گفت: امیدواریم با حمایت مسئولین، ورزش استان در این رقابتها نیز به موفقیتهای چشمگیری دست یابد.
