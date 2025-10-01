شرفی: دهیاران پل ارتباطی دولت و مردم در پیگیری مطالبات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، بعد از ظهر چهارشنبه، در نشست هم‌اندیشی با بخشدار، دهیاران و اعضای شورای اسلامی بخش بوستان، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: تمام مسئولان و رؤسای ادارات باید بر اساس دو کلیدواژه اساسی ایمان و امید عمل کنند و با اجرای سریع پروژه‌ها و عمل به وعده‌ها، زمینه امیدآفرینی در جامعه را فراهم آورند.

وی با تأکید بر لزوم خدمت بی‌وقفه و بی‌منت، این رویکرد را در کاهش مشکلات و پیشبرد توسعه شهرستان حیاتی دانست و افزود: دهیاران به عنوان پل ارتباطی میان دولت و مردم، باید با شنیدن صدای شهروندان، مطالبات آن‌ها را ثبت و پیگیری کنند.

نماینده عالی دولت در بهارستان خاطرنشان کرد: حتی در صورت نبود امکان اجرای فوری مطالبات، دهیاران موظف‌اند پاسخ شفاف و صادقانه به مردم بدهند تا اعتماد عمومی تقویت شود.

شرفی در ادامه با اشاره به انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: اهالی روستاها همواره از پیشگامان عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی بوده‌اند و دهیاران باید با تلاش مضاعف، زمینه مشارکت حداکثری و شور و نشاط انتخاباتی را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت قانون‌مداری و سلامت انتخابات، افزود: بی‌طرفی مجریان، صیانت از آرای مردم و ایجاد اعتماد عمومی، سه اصل اساسی در برگزاری این دوره از انتخابات است و بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی را تقویت خواهد کرد.