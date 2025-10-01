  1. استانها
  2. تهران
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

شرفی: دهیاران پل ارتباطی دولت و مردم در پیگیری مطالبات هستند

شرفی: دهیاران پل ارتباطی دولت و مردم در پیگیری مطالبات هستند

بهارستان- سرپرست فرمانداری بهارستان گفت: دهیاران باید به‌عنوان پل ارتباطی دولت و مردم، مطالبات روستاییان را با جدیت پیگیری کرده و پاسخ شفاف به آنان بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، بعد از ظهر چهارشنبه، در نشست هم‌اندیشی با بخشدار، دهیاران و اعضای شورای اسلامی بخش بوستان، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: تمام مسئولان و رؤسای ادارات باید بر اساس دو کلیدواژه اساسی ایمان و امید عمل کنند و با اجرای سریع پروژه‌ها و عمل به وعده‌ها، زمینه امیدآفرینی در جامعه را فراهم آورند.

وی با تأکید بر لزوم خدمت بی‌وقفه و بی‌منت، این رویکرد را در کاهش مشکلات و پیشبرد توسعه شهرستان حیاتی دانست و افزود: دهیاران به عنوان پل ارتباطی میان دولت و مردم، باید با شنیدن صدای شهروندان، مطالبات آن‌ها را ثبت و پیگیری کنند.

نماینده عالی دولت در بهارستان خاطرنشان کرد: حتی در صورت نبود امکان اجرای فوری مطالبات، دهیاران موظف‌اند پاسخ شفاف و صادقانه به مردم بدهند تا اعتماد عمومی تقویت شود.

شرفی در ادامه با اشاره به انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: اهالی روستاها همواره از پیشگامان عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی بوده‌اند و دهیاران باید با تلاش مضاعف، زمینه مشارکت حداکثری و شور و نشاط انتخاباتی را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت قانون‌مداری و سلامت انتخابات، افزود: بی‌طرفی مجریان، صیانت از آرای مردم و ایجاد اعتماد عمومی، سه اصل اساسی در برگزاری این دوره از انتخابات است و بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی را تقویت خواهد کرد.

کد خبر 6608300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها