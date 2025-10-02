به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از پیشکسوتان و فعالان حوزه گردشگری کشور که در جنگ ۱۲ روزه حضور فعال در شهر تهران داشتند، به مناسبت هفته گردشگری در «کوشک باغ هنر» واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برگزار شد.

در این مراسم محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: ما باید مسیر گردشگر را از تصمیم تا تجربه کوتاه، شفاف و پیش بینی پذیر کنیم.

وی افزود: مقصد گردشگران هر چقدر زیبا باشد اما اگر به درستی شناساندن نشود تنها نقطه ای روی نقشه است. باید از ظرفیت بانک‌های ملی برای توسعه گردشگری در روستاها بهره گرفته شود همچنین باید مقررات چابک و دیجیتالی شود تا سرمایه گذار بداند که سرمایه او به هدر نمی رود.

قائم‌پناه گفت: باید داده های ورود و خروج مسیرهای سفر مشخص شود چون به دولت امکان می‌دهد که زیرساخت‌ها را به درستی بسنجد. به بازارهای سرمایه، گردشگری سلامت و سفرهای ترکیبی و منطقه باید توجه شود. اگر جامعه محلی در گردشگری سهم ببرد پیشرفت می کند.

وی گفت: به سهم خودم متعهد می شوم که برای رفع موانع توسعه گردشگری تلاش کنم اما شما هم در استانداردسازی خدمات و توسعه محصولات نوآورانه بکوشید و بگذارید ایران در کسب و کارهای شما چهره واقعی خود را به دنیا نشان دهد.

در این برنامه محمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه گردشگری و فرهنگی عباس آباد گفت: امروزه که در شرایط سخت کشور به سر می بریم صنعت گردشگری مسیر توسعه پایداری را باید طی کند.

وی گفت: روز جهانی گردشگری و هفته تهران فرصتی برای بازاندیشی مسیری که در آینده است ترسم می شود. گردشگری باید در مسیر آینده خود رقم بخورد.

وی افزود: امسال میزبان اجلاس گردشگری بودیم که جنگ ۱۲ روزه شروع شد از سویی اراضی عباس آباد به عنوان یک اکوپارک نقش آفرینی می‌کند در نهایت سعی شده به عنوان الگوی نوین شهری به خصوص در حوزه های فرهنگی نوآوری و فناوری نقش خوبی را ایفا کند.

در ادامه این مراسم از پوستر کتاب اهل تهرانم با حضور معاون صنایع دستی معاون رئیس جمهور و مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران و آرش نورآقایی پژوهشگر حوزه گردشگری و سرپرست تیم نویسندگان این کتاب رونمایی شد.