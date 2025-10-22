به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از نخبگان و دانش‌آموزان المپیادی شهرستان بناب، این شهر به عنوان یکی از قطب‌های مهم علمی و اقتصادی استان آذربایجان شرقی معرفی شد.

اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، در این مراسم با تقدیر از دانش‌آموزان موفق بنابی که در کنکور سراسری امسال رتبه‌های درخشانی کسب کردند، اظهار داشت: امیدواریم دانش‌آموزان این شهرستان با تلاش و پشتکار بیشتر، نقش پررنگ‌تری در پیشرفت علمی و اقتصادی استان و کشور ایفا کنند.

وی برنامه‌ریزی را یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت برشمرد و تأکید کرد: اگر فردی در کارهای خود برنامه‌ریزی نداشته باشد، در واقع بهترین برنامه را برای شکست خود تنظیم کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان از تمامی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش قدردانی کرد و افزود: انتظار داریم این قشر فرهیخته، دانش‌آموزانی متفکر و نخبه برای ساختن آینده‌ای درخشان در این شهرستان پرورش دهند.

محمد باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، نیز در این گردهمایی با تأکید بر اهمیت تحصیل و کسب دانش اظهار داشت: امروزه برای ورود به هر شغل و حرفه‌ای، داشتن سواد و مهارت کافی یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی افزود: درس خواندن و کسب علم، آینده دانش‌آموزان را از هم‌اکنون تضمین می‌کند و هرگونه فعالیت در هر حوزه‌ای بدون دانش و آگاهی لازم، بدون شک با چالش‌ها و مشکلات جدی همراه خواهد بود.

نماینده مردم بناب در پایان با قدردانی از زحمات مدیرکل آموزش و پرورش استان و خیرین مدرسه‌ساز، اصلی‌ترین هدف در این حوزه را بازسازی و احداث مدارس بیشتر در شهرستان بناب عنوان کرد تا بسترهای لازم برای تحصیل باکیفیت فرزندان این دیار بیش از پیش فراهم شود.