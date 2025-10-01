سرپرست مرکز ازدواج و خانواده منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها صابر جباری به سرپرستی مرکز ازدواج و خانواده منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است:
«باعنایت به رسالت خطیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در زمینه تحکیم بنیان خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و ایجاد محیطی معنوی، عفیف و سالم در فضای دانشگاهی و نظر به تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست مرکز ازدواج و خانواده» منصوب میشوید.
خانواده در منظومه فکری اسلام، کانون تربیت نسل مؤمن، باایمان و کارآمد و سنگبنای جامعه ایمانی و تمدن اسلامی است؛ و ازدواج، نه تنها یک امر فردی بلکه یک حرکت اجتماعی و تمدنی در جهت تحقق جامعهی صالح به شمار میآید.
مأموریت خطیر شما، هدایت و مدیریت جریان ازدواج و خانواده در دانشگاهها از سطح برگزاری مراسم و ارائه خدمات، به سطحی عمیقتر یعنی «جریانسازی فرهنگی، الگوسازی اجتماعی و زمینهسازی تمدنی» است.
از این رو انتظار میرود ضمن بهره از ظرفیتهای نهاد، دانشگاهها و نخبگان جوان و با رویکردی تحولی، جهادی، عالمانه و با توجه ویژه به سیاستهای کلی جمعیت و سیاستهای کلی خانواده ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، نسبت به تحقق محورهای مطرح شده اهتمام بورزید.»
نظر شما