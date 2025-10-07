  1. استانها
تهران- استاندار تهران از ارتقای ۷ پله‌ای تهران در فضای آموزشی طی یک سال خبر داد و گفت: ۱۳۰۲ کلاس درس با مشارکت مردمی و نهادهای اجرایی احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران صبح سه شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت: در ابتدای دولت چهاردهم، استان تهران با کمبود ۱۳ هزار کلاس درس در جایگاه بیست‌وهشتم کشور قرار داشت.

وی افزود: اما با راهبری گفتمان عدالت آموزشی توسط رئیس‌جمهور و بسیج عمومی با محوریت مشارکت‌های مردمی، خیرین، شهرداری‌ها و وزارت آموزش‌وپرورش، طی ۱۰ ماه گذشته ۱۳۰۲ کلاس درس ساخته شده و عملیات احداث بیش از ۳۰۰۰ کلاس دیگر آغاز شده است.

استاندار تهران گفت: همچنین در توافقی با شهرداری تهران، بیش از ۱۰۰۰ کلاس جدید در قالب ۸۰ مدرسه ساخته خواهد شد. سرانه آموزشی تهران نیز از ۵.۲۸ به ۵.۴۳ متر مربع رسیده و فاصله آن با میانگین کشوری به ۲ سانتی‌متر کاهش یافته است.

