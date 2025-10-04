استاندار تهران: باید چهره واقعی و توانمند پایتخت را به مردم نشان دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان،بعد از ظهر شنبه،در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته تهران که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، شهرداری تهران و نمایندگان رسانه ملی برگزار شد، اظهار داشت: هفته تهران امسال با محوریت هویت فرهنگی و تاریخی پایتخت و با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تهران ترکیبی از اقوام، فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی متنوع است، افزود: این تنوع فرهنگی، نقطه قوتی برای بازتعریف هویت شهری محسوب می‌شود و باید از آن برای معرفی چهره اصیل پایتخت استفاده کرد.

استاندار تهران ادامه داد: بخش قابل توجهی از شهروندان آشنایی کافی با پیشینه تاریخی و فرهنگی تهران ندارند، در حالی که این شهر خاستگاه مجتهدان بزرگ، قهرمانان ملی و هنرمندان برجسته‌ای است و معرفی این میراث گران‌بها به نسل جدید ضروری است.

معتمدیان با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در تبیین برنامه‌های هفته تهران گفت: از صدا و سیما انتظار می‌رود پوشش زنده و مستمر برنامه‌ها را در دستور کار قرار دهد تا نشاط و پویایی تهران در طول این هفته به‌درستی به نمایش گذاشته شود.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای چند برنامه متمرکز استانی خبر داد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند خدمات فرهنگی و عمومی خود را در هفته تهران به‌صورت گسترده و حتی رایگان در اختیار مردم قرار دهند.

استاندار تهران با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در سطح ملی اظهار داشت: ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی، بیش از نیمی از شرکت‌های دانش‌بنیان و ۷۰ درصد نخبگان کشور در تهران متمرکز هستند و این ظرفیت‌ها باید در هفته تهران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معتمدیان تأکید کرد: اگرچه گاهی در رسانه‌ها از تهران تصویری پر از چالش و معضل ارائه می‌شود، اما واقعیت این است که تهران شهری توانمند، پویا و اثرگذار در توسعه ملی است و می‌تواند محور امید و نشاط اجتماعی در کشور باشد.

وی در پایان از انتشار ضمیمه‌ای ویژه با محوریت تهران در روزنامه ایران خبر داد و گفت: این ویژه‌نامه روایتگر ظرفیت‌ها و تجربه‌های پایتخت خواهد بود و می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.