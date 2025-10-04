  1. استانها
استاندار تهران: باید چهره واقعی و توانمند پایتخت را به مردم نشان دهیم

تهران- استاندار تهران با تأکید بر معرفی چهره واقعی پایتخت گفت: تهران تنها شهری بزرگ نیست، بلکه نماد پویایی، تنوع فرهنگی و قلب تپنده ایران است که باید ظرفیت‌های آن به‌درستی شناسانده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان،بعد از ظهر شنبه،در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته تهران که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، شهرداری تهران و نمایندگان رسانه ملی برگزار شد، اظهار داشت: هفته تهران امسال با محوریت هویت فرهنگی و تاریخی پایتخت و با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تهران ترکیبی از اقوام، فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی متنوع است، افزود: این تنوع فرهنگی، نقطه قوتی برای بازتعریف هویت شهری محسوب می‌شود و باید از آن برای معرفی چهره اصیل پایتخت استفاده کرد.

استاندار تهران ادامه داد: بخش قابل توجهی از شهروندان آشنایی کافی با پیشینه تاریخی و فرهنگی تهران ندارند، در حالی که این شهر خاستگاه مجتهدان بزرگ، قهرمانان ملی و هنرمندان برجسته‌ای است و معرفی این میراث گران‌بها به نسل جدید ضروری است.

معتمدیان با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در تبیین برنامه‌های هفته تهران گفت: از صدا و سیما انتظار می‌رود پوشش زنده و مستمر برنامه‌ها را در دستور کار قرار دهد تا نشاط و پویایی تهران در طول این هفته به‌درستی به نمایش گذاشته شود.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای چند برنامه متمرکز استانی خبر داد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند خدمات فرهنگی و عمومی خود را در هفته تهران به‌صورت گسترده و حتی رایگان در اختیار مردم قرار دهند.

استاندار تهران با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در سطح ملی اظهار داشت: ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی، بیش از نیمی از شرکت‌های دانش‌بنیان و ۷۰ درصد نخبگان کشور در تهران متمرکز هستند و این ظرفیت‌ها باید در هفته تهران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معتمدیان تأکید کرد: اگرچه گاهی در رسانه‌ها از تهران تصویری پر از چالش و معضل ارائه می‌شود، اما واقعیت این است که تهران شهری توانمند، پویا و اثرگذار در توسعه ملی است و می‌تواند محور امید و نشاط اجتماعی در کشور باشد.

وی در پایان از انتشار ضمیمه‌ای ویژه با محوریت تهران در روزنامه ایران خبر داد و گفت: این ویژه‌نامه روایتگر ظرفیت‌ها و تجربه‌های پایتخت خواهد بود و می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

