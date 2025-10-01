به گزارش خبرنگار مهر ، علی لطفی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پارس آباد با محوریت هماهنگی گرامیداشت هفته انتظامی، با تاکید بر همبستگی و همدلی شوراها، اظهار کرد: همگرایی و همدلی و همبستگی بین اعضای شوراهای اسلامی پارس آباد مهم‌ترین شرط اساسی برای حل مسائل شهری و حرکت در مسیر توسعه پایدار و توسعه و پیشرفت شهر است.

وی با تبریک هفته نیروی انتظامی ۱۳ الی ۱۹ مهرماه از تلاشهای و زحمات شبانه روزی نیروهای انتظامی در برقراری امنیت قدردانی کرد.

فرماندار شهرستان پارس آباد با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل، آن را دفاعی شایسته از حقوق ملت ایران دانست و از آن قدردانی کرد.

لطفی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم باید سرلوحه کار مدیران شهرستان باشد، عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به امور مردم را به عنوان اصلی‌ترین وظیفه در دستور کار قرار دهند زیرا این پست‌ها و مسئولیت‌ها زودگذر بوده و امانت‌های الهی است که باید آن‌ها را به نفع مردم حفظ کرد.

رئیس شورای اداری شهرستان پارس آباد تاکید کرد: هدف مخالفان از فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» وارد کردن فشار روانی بر مردم است و از همشهریان خواست آرامش خود را حفظ کنند.

لطفی با بیان اینکه دشمن در میدان نظامی شکست خورده و اکنون تنها امیدش متوسل شدن به جنگ روانی است، گفت: مؤثرترین راه مقابله با این توطئه حفظ اتحاد و یکپارچگی ملی است؛ زیرا این وحدت دشمن را ناامید و اقداماتش را بی‌اثر خواهد کرد.