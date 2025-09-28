علی اکبر باقری بنابی در گفت و گو با خبرنگار مهر ، اظهار کرد: اروپا در زمین کسی بازی می‌کند که چندی پیش بر خودشان تعرفه تجاری وضع کرد، از توافق آب و هوایی پاریس خارج شد و تهدید کرد که اتحادیه اروپا باید از بین برود، حالا همین کشورها مکانیسم ماشه را به تحریک اربابشان و صهیونیسم بین‌الملل علیه ایران فعال می‌نمایند.

وی گفت: آنان که خودشان در معرض تهدید و تحریم از سوی رئیس‌جمهور آمریکا هستند، زمان مشخص خواهد کرد که چه کسی عزتمند و قدرتمند است و چه کسی در خدمت آمریکا؛ دیری نخواهد پایید که همین ترامپ اروپا را بیچاره خواهد کرد البته اگر عمرش کفاف دهد چنان که گاهاً از سوی شهروندان خود در معرض ترور قرار می‌گیرد.

امام جمعه شهرستان پارس آباد عنوان کرد: ایران با قدرت به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی خود در چارچوب مصارف انرژی و دفاعی ادامه خواهد داد و استقلال و شرف خود را حفظ خواهد کرد.