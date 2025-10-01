هویدا: اجرای ابر پروژه «سهیم» گامی مهم در ارائه خدمات نوین به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هویدا، ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از دفاتر خدمات پیشخوان دولت در شهرستان جاسک با اشاره به آغاز اجرای این طرح ملی اظهار داشت: ابر پروژه «سهیم» فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح خدمات نوین و توسعه دولت الکترونیک در کشور است.
وی افزود: در قالب این سامانه، تمامی هم استانیان میتوانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک، اطلاعات مربوط به خانواده و خانوار خود را مشاهده کنند. همچنین در راستای بند ۳ ماده ۱۱۳ برنامه پنجم توسعه، امکان ثبت درخواست انحصار وراثت به صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای شهروندان فراهم شده است.
هویدا تصریح کرد: ثبتاحوال هرمزگان با همراهی پیشکسوتان و تلاش همکاران این مجموعه، اجرای این پروژه ملی را با جدیت دنبال میکند و هدف اصلی آن، تسهیل دسترسی مردم به خدمات، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا امروز بازدیدی از دفاتر خدمات پیشخوان دولت در جاسک انجام شد تا روند ارائه خدمات نوین و میزان آمادگی این دفاتر برای خدمترسانی به مردم از نزدیک بررسی شود.
