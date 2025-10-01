  1. استانها
  2. گلستان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

عدالت‌خواهی و مبارزه بی‌امان با فساد، مأموریت اصلی دستگاه قضائی است

گرگان-دادستان جدید گلستان حمایت از حقوق مردم و مبارزه قاطع با فساد تأکید کرد و گفت: عدالت‌خواهی و مبارزه بی‌امان با فساد، مأموریت اصلی دستگاه قضائی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رزاقی‌نژاد، ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه خود ضمن تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع)، از حمایت‌ها و اعتماد مسئولان عالی قضایی تقدیر کرد و آن را امانتی بزرگ برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه دادستانی در پاسداشت عدالت و حقوق عمومی، برنامه‌های کلیدی دادستانی استان را در راستای تحقق سیاست‌های قوه قضاییه و سند تحول قضایی اعلام کرد.

وی افزود: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به ارتقاء کیفیت خدمات قضایی، تکریم مراجعه‌کنندگان، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، حمایت از توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشروع، صیانت از حقوق عامه و محیط زیست، و پیشگیری از وقوع جرم است.

رزاقی‌نژاد همچنین تأکید کرد: ضابطین قضایی در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندی از حمایت کامل دادستانی برخوردارند و از نیروی انتظامی و مراجع امنیتی دارخواست داریم گزارشات مستند خود را به‌موقع به دادستانی ارائه کنند.

وی هشدار داد و گفت: هرگونه سوء استفاده از منصب و جایگاه دولتی، تحصیل مال نامشروع و ترک فعل در حق مردم با برخورد قاطع دادستانی مواجه خواهد شد و این نهاد در کنار مردم برای مبارزه بی‌امان با فساد خواهد ایستاد.

دادستان گلستان به مقابله جدی با اخلالگران امنیت روانی جامعه و کنترل فضای مجازی اشاره کرد و افزود: با متجاوزان به اراضی ملی و محیط زیست برخورد قاطع خواهد شد.

رزاقی‌نژاد بر اهمیت امنیت عمومی، برخورد با مجرمان حرفه‌ای و اصلاح و بازپروری زندانیان تأکید کرد و خطاب به همکاران و مردم گفت: نیازمندی‌های مردم نعمت‌های الهی بر ماست، پس با تمام توان برای خدمت به آنان تلاش خواهیم کرد.

