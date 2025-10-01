گلشن: پروژه بازآفرینی پل خشتی لنگرود باید با جدیت ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه شهردار جدید این شهرستان ضمن تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع) و خیرمقدم به مسئولان و اعضای شورای تأمین، از تلاش‌های صادق پور شهردار پیشین و سرپرست فعلی شهرداری تقدیر کرد.

وی با اشاره به عملکرد مثبت و پشتکار مدیران قبلی، گفت: در این مدت کوتاه همکاری با آقای صادق پور شاهد تعهد، مشورت‌پذیری و تلاش صادقانه بودیم و امیدواریم در سمت جدید خود در بندرانزلی نیز موفق باشند.

فرماندار لنگرود افزود: بدنه شهرداری لنگرود تیم قوی و پرتلاشی دارد که در نیمه نخست سال جاری توانست نزدیک به ۴۰ درصد بودجه خود را محقق کند. این عملکرد در شرایط اقتصادی موجود قابل تحسین است.

گلشن به ضرورت استمرار پروژه‌های نیمه‌تمام شهری تاکید کرد و گفت: پروژه مهم جمع‌آوری شیرابه سایت زباله اتاق که از سال‌ها پیش نیمه‌کاره مانده، با اعتبار ۲۶ میلیارد تومانی وزارت کشور و ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی باید هر چه سریع‌تر به پایان برسد شهردار جدید با جدیت این موضوع را پیگیری کند.

وی همچنین بر اهمیت پروژه بازآفرینی محوطه تاریخی پل خشتی تاکید و ابراز امیدواری کرد که با حمایت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری، این طرح ارزشمند به زودی تکمیل شود.

فرماندار لنگرود در پایان با اشاره به سابقه درخشان این شهر در عرصه‌های علم، فرهنگ، ایثار و ورزش، اظهار داشت: لنگرود شهری بزرگ‌زاده و مهد بزرگان است و خدمت به مردم آن افتخاری بزرگ برای همه مدیران محسوب می‌شود که با وحدت و همدلی می‌توانیم شاهد پیشرفت‌های چشمگیر باشیم.