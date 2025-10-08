به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر چهارشنبه در جلسه تجلیل از عوامل نیروی انتظامی لنگرود ضمن تبریک این هفته و گرامیداشت یاد و خاطه شهیدان گفت: امیدوارم که پلیس همواره در تمام ماموریتهای محول شده موفق باشد و جا دارد از زحمات همه شما عزیزان در طول سال که در خدمت برقراری نظم و امنیت عمومی جامعه هستید، قدردانی کنیم.
وی در ادامه از آمارهای مثبت امنیتی شهرستان لنگرود در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: آمارها نشان میدهد که وقوع سرقت در شهرستان در هفت ماه گذشته ۷ درصد کاهش یافته است همچنین کشفیات جرایم نیز نسبت به پارسال ۲ درصد افزایش داشته است.
فرماندار لنگرود در خصوص کشفیات مواد مخدر نیز گفت: کشف مواد مخدر، که یکی از مهمترین تهدیدات جامعه ما به شمار میرود، در شهرستان ۴ درصد افزایش پیدا کرده است این موفقیت بهویژه در جلوگیری از تاثیرات منفی مواد مخدر بر روی جوانان و خانوادهها بسیار مهم است.
وی همچنین با اشاره به کاهش آمار قتلها در شهرستان گفت: آمار هفت ماهه نشان میدهد که آمار قتلها در شهرستان ۳۳ درصد کاهش یافته است اگرچه هر قتل یک واقعه غمانگیز است، اما این کاهش قابل توجه نشاندهنده تلاشهای همهجانبه نیروی انتظامی و دستگاه قضائی است.
گلشن در پایان با اشاره به چالشهای موجود در حوزه سرقتهای خرد اظهار داشت: گاهی اوقات برخی از سرقتهای خرد موجب نارضایتی مردم میشود این نیازمند همکاری بیشتر نیروی انتظامی، دستگاه قضائی و شورای تأمین است تا بتوانیم با همفکری و چارهاندیشی، این مشکل را کاهش دهیم.
