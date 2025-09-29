به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن صبح دوشنبه در جلسه پیگیری روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر اهمیت حمایت عملی از اقشار آسیبپذیر، اظهار کرد: تأمین مسکن و کمک به اقشار کمدرآمد یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم و کیته امداد است بر همین اساس تمامی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل باید نهایت همکاری را برای پرداخت سریع و مؤثر این تسهیلات داشته باشند.
وی با قدردانی از عملکرد بانک رفاه کارگران شهرستان لنگرود در پرداخت تسهیلات افراد معرفیشده، گفت: این بانک نقش مؤثری در اجرای موفق این طرح ایفا کرده و لازم است سایر بانکها نیز از این الگو پیروی کنند.
گلشن با اشاره به لزوم ایفای کامل تعهدات از سوی همه بانکهای عامل افزود: از دیگر بانک ها انتظار داریم در انجام تعهدات خود نسبت به پرداخت وامهای ودیعه مسکن مددجویان، اهتمام بیشتری به خرج دهد و موانع احتمالی را با هماهنگی کمیته امداد رفع کند.
براساس مصوبات این جلسه، مقرر شد کمیته امداد شهرستان لنگرود با همکاری مستمر بانکهای عامل، ضمن تسهیل فرآیند پرداخت و رفع موانع اداری، گزارشی منظم و دقیق از اقدامات انجامشده به فرمانداری ارائه کند.
