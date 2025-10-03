گلشن: ۷۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای تصفیه خانه لنگرود اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر جمعه در دیدار با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان با اشاره به فعالسازی پروژههای متعدد آبرسانی و فاضلاب در یک سال اخیر در این شهرستان، اظهار کرد: آغاز هرچه سریعتر احداث تصفیهخانه فاضلاب لنگرود مورد تاکید است.
گلشن در این نشست با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ۷۴۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است، افزود: ۶۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی در قالب ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به تنظیم مقرارت مالی دولت به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک دارایی های سرمایهای ملی و ۱۴۰ میلیارد تومان نیز از اعتبارات ملی قانون بودجه تأمین شده است انتظار داریم با توجه به اهمیت موضوع، عملیات احداث تصفیهخانه هرچه سریعتر شروع شود.
وی با قدردانی از تلاشهای مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان برای شتاببخشیدن به پروژههای شهرستان در یکسال اخیر افزود: پروژه خط انتقال زون D شهر لنگرود تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت داشته و احداث تصفیهخانه مهمترین بخش باقیمانده در تکمیل طرح جمعآوری فاضلاب این شهر است.
فرماندار لنگرود همچنین با اشاره به اهمیت زیستمحیطی این پروژه گفت: با توجه به عبور رودخانه از داخل شهر لنگرود، احداث تصفیهخانه میتواند نقش مهمی در جلوگیری از آلودگی منابع آبی و صیانت از محیطزیست ایفا کند.
گفتنی است در ادامه این نشست، روند اجرای دیگر پروژههای آبرسانی شهرستان از جمله رینگ چهارم شهری، قرارگاه محرومیتزدایی و تأمین زمین برای احداث مخازن انتقال آب نیز بررسی و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
