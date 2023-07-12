خبرگزاری مهر، گروه جامعه: کمتر کسی در شرق تهران است که با مجتمع دارویی و درمانی هلال آشنا نباشد و یا از خدمات آن استفاده نکرده باشد. خدماتی که نه تنها به اهالی شرق پایتخت بلکه به بیمارانی از دیگر مناطق و کشورهای دیگر هم ارائه میشود و در بحث توریسم سلامت نقشی عهده دار است.
زمین مجتمع دارویی درمانی هلال ایران در سال ۱۳۴۳ توسط بانویی نیک اندیش به نام سرکار خانم پری آگاهی آرش وقف شد. تا سالها از این زمین وقفی هیچ بهرهای برده نشده بود تا اینکه با سرمایه گذاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۸ فعالیتهای درمانی خود را همانطور که خواسته مرحومه آگاهی آرش بود؛ آغاز کرد.
هم اکنون این مجتمع در قالب کلینیکهای تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی، دندانپزشکی، درمان ناباروری، پوست و مو و زیبایی، قلب و عروق و همودیالیز به عموم مراجعین از سراسر کشور خدمت رسانی میکند. این مجتمع دارویی و درمانی در خیابان جشنواره در شرق تهران قرار دارد و در ایام سال مورد استقبال بیماران داخلی و خارجی قرار میگیرد و نقش مؤثری در توریسم سلامت در مجموعه هلال احمر دارد.
همچنین در درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مجتمع دارویی درمانی هلال ایران متخصصین مجرب غدد و متابولیسم، مغز و اعصاب، ارتوپدی، گوش، حلق و بینی، ژنتیک پزشکی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی (اورولوژی)، جراحی عمومی و بیماریهای عفونی و گرمسیری حضور داشته و پذیرای بیماران خود هستند. ارائه خدمات پاراکلینیکی در آزمایشگاههای ژنتیک، سلولی- مولکولی (تست کرونا)، تشخیص طبی- رادیولوژی و سونوگرافی- سلول درمانی- بینایی سنجی و شنوایی سنجی نیز در این مجتمع انجام میشود.
جهت بررسی و نحوه خدمت رسانی به بیماران در مجتمع درمانی هلال حضور یافتیم و علاوه بر بیماران با مسئولان و مدیران این مرکز درمانی به بحث و گفتوگو نشستیم. نخستین محل جهت تهیه گزارش، بخش دیالیز بیماران کلیوی بود که در دو طبقه به بیماران خدمات ارائه میشد. زنان و مردان نیازمند دیالیز بر روی تختهای مخصوص دراز کشیده و دیالیز برای آنها در حال انجام است برخی با تفن همراه و فضای مجازی و برخی با صحبت با بیماران دیگر سعی در گذراندن ۴ ساعت تلخ دیالیز دارند. پرستاران و پرسنل هم مدام بر بالین آنها حاضر شده و علاوه بر ارائه خدمات سعی در تقویت روحیه بیماران دارند. بیمارانی که برخی حتی ۱۳ سال است که زندگیشان وابسته به دستگاه دیالیز شده و هفتهای ۳ بار و هر بار ۴ ساعت نیاز به انجام دیالیز دارند.
یکی از بیماران در حال انجام دیالیز با اشاره به اینکه ۴ سال به دلیل دیابت شدید و آسیب به کلیههایش در این مرکز دیالیز میشود، گفت: در مجتمع دارویی هلال خدمات خوبی ارائه میشود. پرسنل بسیار مهربان هستند و همه هزینهها رایگان است و تحت پوشش بیمه قرار دارد.
یکی دیگر از زنان بیمار دیالیزی میگوید: فشار خون بالا سبب نیاز من به دیالیز شده مجموعه خدمات این مرکز بسیار خوب است ولی در تهیه دارو دچار مشکل هستیم. داروهای تقویتی ما هم آزاد است و برخی بیماران نمیتوانند استفاده کنند.
شاهرخ شاهی، عضو هیأت امنای انجمن دیالیز که خود ۱۳ سال است دیالیز میشود، ضمن درخواست جهت حمایت بیشتر بیماران نیازمند دیالیز گفت: کیفیت دیالیز و تجهیزات خوب است ولی تغذیه غذایی مناسب نیست. به هر حال هزینههای زندگی و خانواده زیاد است و بیماران دیالیزی به تغذیه بهتری نیازمندند لذا حمایت بیشتر از این افراد امری حائز اهمیت جهت حفظ سلامتشان است.
فولادی مسئول بخش همودیالیز مجتمع دارویی و درمانی هلال احمر نیز گفت: بیمارانی که مراجعه میکنند دائم و هفتهای ۳ بار به مدت ۴ ساعت در این محل حضور دارند و هفتهای یک بار توسط پزشک نفرولوژی ویزیت میشوند. ارائه خدمات در این مرکز برای بیماران تحت پوشش بیمه رایگان است و هزینهای دریافت نمیشود.
وی افزود: بخش همودیالیز دو طبقه و در دو شیفت دیالیز صورت میگیرد و ۳۸ نفر در هر شیفت دیالیز میشوند. همچنین مسیر پیوند کلیه برای بیمارانی که امکان پذیر است صورت میگیرد. و صافی دیالیز هم محصول کارخانه هلال احمر است
مسئول بخش همودیالیز مجتمع دارویی و درمانی هلال احمر ادامه داد: حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر امکان پیوند کلیه به لحاظ جسمانی برای آنها وجود دارد و ماهانه ۱۷۰۰ مورد دیالیز در این بخش انجام میگیرد.
در ادامه بازدید از مجتمع دارویی درمانی هلال احمر به بخش چشم پزشکی و اپتومتری مراجعه کردیم بیماران زیادی جهت دریافت خدمات مربوط به بیماریهای چشمی در نوبت پزشک بودند. دکتر احمد رضا کرمی جراح و متخصص بیماریهای چشم که مشغول ارائه خدمات به بیماران است، گفت: بخش چشم پزشکی حدوداً در طول روز ۴۰۰ نفر مراجعه کننده دارد و چکاپ، معاینات دورههای چشم، درمان آب مروارید و گلوکوم همه خدمات دیر از اطفال تا بزرگسال اینجا صورت میگیرد.
در ادامه بازدید از اتاق عمل مربوط به چشم مجتمع دارویی داشتیم. مسئول اتاق عمل چشم هلال گفت: ۵ اتاق عمل چشم با مجربترین پرسنل اینجا فعال است که با نوینترین روشها درمان برای بیماران صورت میگیرد. همچنین طی ۶ ماه گذشته در زمینه عفونتهای پس از عمل، تنها مرکزی هستیم که هیچ مورد عفونت داخل چشمی نداشتهام که در کشور بی سابقه است.
در ادامه دکتر نجمی جراح چشم که تازه عمل جراحی چشم بیماری را به پایان رسانده گفت: در این مرکز روزانه ۴۰ تا ۵۰ عمل چشم صورت اعم از اعمال مربوط به قرنیه، شبکیه و… صورت میگیرد و معمولاً بیماران راضی اند تجهیزات مورد استفاده نیز با کیفیت است و این مرکز و رتبه اول آمار را طی سالهای اخیر داشته است و نیازهای شرق تهران به خوبی برطرف و در بحث توریست درمانی، از عراق، افغانستان و کشورهای عربی مراجعان خوبی داشتهایم.
همچنین شاهرخ رامین جراح چشم، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سرپرست مجتمع دارویی درمانی هلال ایران درباره خدمات این مجتمع به خبرنگار مهر گفت: در این مرکز خدمات مختلف چشم پزشکی، درمان ناباروری، دیالیز، خدمات زیبایی، بیماریهای قلبی ارائه میشود و به دلیل ارائه خدمات مختلف، این مرکز نقش محوری خود به عنوان مرکز پذیرش توریست در حوزه سلامت را حفظ کرده است.
وی افزود: روزانه ۴۰۰ نفر جهت دریافت خدمات چشم پزشکی به این مرکز مراجعه میکنند و ۱۲ هزار نفر سالانه عمل چشم میشوند همچنین ۸۰ نفر روزانه دیالیز میشوند و ۲۴ هزار دیالیز به صورت سالانه صورت میگیرد. همچنین اولین نوزاد که در این مرکز به دنیا آمد اکنون کلاس دوم است و این کودک قدمت ما را در حوزه ناباروری نشان میدهد.
سرپرست مجتمع دارویی درمانی هلال ایران ادامه داد: تعیین جنسیت، به امانت گرفتن ذخیره سلولهای جنسی و ارائه به زوجین در زمان مناسب درخواستی آنها از دیگر خدمات این مرکز است.
رامین گفت: همچنین در قالب توریست سلامت، بیمار از فرودگاه به هتل این مرکز منتقل و خدمات گسترده به این افراد ارائه میشوند و نقش محوری پذیرش توریست دارد. این مجتمع تحت نظارت جمعیت هلال احمر دارای اعتبار بینالمللی بوده و با حدود ۲۵ سال سابقه فعالیتهای درمانی به مراجعان خود خدمت میکند.
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