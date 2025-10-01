آغاز رهاسازی آب از سد گتوند برای کشت پاییزه و بهبود کیفیت آب شرب کارون

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علمالهدایی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه سازگاری با کمآبی استان اظهار کرد: در این نشست با حضور دستگاههای اجرایی، موضوعات مرتبط با تأمین آب کشت پاییزه در حوزههای آبریز مختلف بررسی شد.
وی افزود: با هماهنگی میان سازمان آب و برق خوزستان، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی، زمانهای رهاسازی آب برای کشت پاییزه مصوب و نهایی شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: در همین راستا مرحله شانزدهم رهاسازی آب از سد گتوند علیا از فردا (۱۰ مهرماه) آغاز میشود. در این مرحله، به مدت سه روز و با دبی ۴۵۰ مترمکعب بر ثانیه، آب به سمت پاییندست رهاسازی خواهد شد.
علمالهدایی تصریح کرد: این اقدام علاوه بر تأمین نیاز آبی کشت پاییزه، با هدف بهبود کیفیت آب شرب در محدوده رودخانه کارون تا پاییندست بهمنشیر نیز صورت میگیرد.
