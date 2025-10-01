  1. استانها
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹

آغاز رهاسازی آب از سد گتوند برای کشت پاییزه و بهبود کیفیت آب شرب کارون

اهواز - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان از آغاز مرحله شانزدهم رهاسازی آب از سد گتوند با دبی ۴۵۰ مترمکعب بر ثانیه از فردا (۱۰ مهرماه) به مدت سه روز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علم‌الهدایی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه سازگاری با کم‌آبی استان اظهار کرد: در این نشست با حضور دستگاه‌های اجرایی، موضوعات مرتبط با تأمین آب کشت پاییزه در حوزه‌های آبریز مختلف بررسی شد.

وی افزود: با هماهنگی میان سازمان آب و برق خوزستان، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی، زمان‌های رهاسازی آب برای کشت پاییزه مصوب و نهایی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: در همین راستا مرحله شانزدهم رهاسازی آب از سد گتوند علیا از فردا (۱۰ مهرماه) آغاز می‌شود. در این مرحله، به مدت سه روز و با دبی ۴۵۰ مترمکعب بر ثانیه، آب به سمت پایین‌دست رهاسازی خواهد شد.

علم‌الهدایی تصریح کرد: این اقدام علاوه بر تأمین نیاز آبی کشت پاییزه، با هدف بهبود کیفیت آب شرب در محدوده رودخانه کارون تا پایین‌دست بهمن‌شیر نیز صورت می‌گیرد.

