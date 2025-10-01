  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

دیدار مسئولان و خیرین با سالمندان تحت حمایت کمیته امداد کرمانشاه

دیدار مسئولان و خیرین با سالمندان تحت حمایت کمیته امداد کرمانشاه

کرمانشاه - همزمان با روز جهانی سالمند، سالمندان تحت حمایت کمیته امداد کرمانشاه با حضور مسئولان و خیرین مورد دلجویی و توجه ویژه قرار گرفتند.

به گزارش مهر، بعد از ظهر چهارشنبه و همزمان با روز جهانی سالمند، برنامه‌ای برای دیدار و دلجویی از جمعی از سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه برگزار شد.

این مراسم با حضور بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، رضا طاهری مدیرکل کمیته امداد استان، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی و خیرین نیکوکار برگزار شد و مورد استقبال سالمندان قرار گرفت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این برنامه با هدف تجلیل از سالمندان و توجه به نیازهای آنان و همچنین ترویج فرهنگ احترام به سالمندان در جامعه اجرا شد.

کد خبر 6608604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها