۳۸۰۰ خانواده مددجو کمیته امداد کرمانشاه وارد عرصه کسب و کار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان ترکمانه بعد از ظهر سه شنبه در مراسم معارفه مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه که با حضور قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور، مدیرکل نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات کشور، استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان استانی در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: طی ۲ سال گذشته هیچ نیازمندی پشت در کمیته امداد بی پاسخ نمانده و در طول این مدت ۹ هزار و ۶۹۶ خانواده به مددجویان کمیته امداد اضافه شده‌اند.

وی افزود: با توجه به اهداف کمیته امداد و حمایت‌های اثر گذاری که ترسیم کرده در راستای اشتغالزایی مددجویان تاکنون سه هزار و ۸۴۳ خانواده با اقدامات توانمند سازی وارد عرصه کسب و کار شدند.

مدیرکل سابق کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه با بیان اینکه نسبت به مردم امانتدار بوده و گزارش اقدامات انجام شده مورد پوشش رسانه‌ها قرار گرفته، تصریح کرد: بر همین اساس با تلاش‌های انجام شده برای اشتغالزایی مددجویان تاکنون ۲۴ هزار شغل ایجاد شده است.

ترکمانه خاطر نشان کرد: مشاغل ایجاد شده با صحت سنجی‌های انجام شده استان کرمانشاه به عنوان دومین استان در ایجاد اشتغال بوده است.

وی به همت کمیته امداد برای رفع نیازهای اساسی مدد جویان در ۲ سال گذشته تاکید کرد و گفت: چهار هزار و ۹۳۶ فعالیت در حوزه خرید، ساخت مسکن و تعمیرات انجام شده است و کسی پشت در این اداره منتظر کمک‌ها در حوزه مسکن نیست.

مدیرکل سابق کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه به استفاده از ظرفیت منابع انسانی جوان در بدنه این اداره اشاره و مطرح کرد: تعداد هشت مدیر جوان به مجموعه اضافه شده که هفت نفر از آنها از کارکنان غیر رسمی کمیته امداد بوده و این نشان از اعتماد به این افراد است که تاکنون نتیجه مثبتی دریافت شده است.

ترکمانه ادامه داد: در حوزه بکارگیری مددکاران نیز با وجود اینکه طی ۲ سال گذشته ۱۲۷ نفر از مجموعه بازنشسته شدند اما در مقابل ۳۷ نفر جذب شدند تا این بخش برای خدمت رسانی به مردم همچنان فعالیت خود را ادامه دهد.

وی بیان کرد: تعداد پرونده‌های مددجویی که از سال ۱۴۰۰ به مددکاران سپرده شده از ۶۲۶ مورد به ۳۱۰ مورد رسیده و بررسی عملکرد در تمام شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است.

ترکمانه در پایان اصلاح و تحول در مجموعه کمیته امداد را اهداف خود دانست و عنوان کرد: این ۲ مقوله همت بسیاری می‌طلبد که تمام تلاش برای عملیاتی کردن آن به کار گرفته شد.