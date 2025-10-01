نفتکش روسیه در سواحل فرانسه توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروی دریایی فرانسه یک نفتکش روسیه را در سواحل این کشور توقیف کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، نیروی دریایی فرانسه با موفقیت یک نفتکش روسی از نوع «ناوگان سایه» را با ادعای فعالیت مشکوک در سواحل اقیانوس اطلس، رهگیری و در حال حاضر آن را توقیف کرده است که نشان‌دهنده تشدید قابل توجه اقدامات اجرایی اروپا علیه مسکو است.

نفتکش «پوشپا» (PUSHPA که با نام «بوراکای» Boracay نیز فعالیت می‌کند) با پرچم بنین حرکت می‌کرد؛ اما فرانسه آن را مظنون به داشتن اسناد جعلی اعلام کرد.

این کشتی در حال حاضر در مجاورت مزرعه بادی فراساحلی سن-نزر در آب‌های بین‌المللی و درست خارج از محدوده سرزمینی فرانسه قرار دارد.

نیروی دریایی فرانسه تجهیزات نظارتی دریایی قابل توجهی را برای رصد این نفتکش مستقر کرده است.

از زمان ورود این کشتی، یک کشتی گشت فرانسوی در نزدیکی نفتکش «پوشپا» مستقر شده و نظارت مستمر خود را حفظ کرده است.

به گفته مقامات دریایی فرانسه، این کشتی هنگام دور زدن خط ساحلی شمال غربی فرانسه و قبل از تغییر مسیر به سمت ساحل فرانسه، توسط واحدهای دریایی پاریس به طور فعالانه ای ردیابی می‌شد.

دادستان های فرانسوی تحقیقاتی را درباره ناهماهنگی های پرچم آن و امتناع از تبعیت از دستورات آغاز کردند.