سفر وزیر میراث فرهنگی به کهگیلویه و بویراحمد نوید توسعه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی به همراه وزیر گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی در دیدار با با آیت ‎الله سیدنصیر حسینی نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، به تشریح ظرفیت‌های متعدد استان پرداخت و اظهار کرد: استان ما علاوه بر قابلیت‌های شناخته شده در حوزه‌های نفت، گاز، آب، جنگل، کشاورزی، شیلات و معدن از پتانسیل‌های بسیار خوبی در بخش گردشگری به‌ویژه در مناطق شمالی، برخوردار است که می‌تواند محرکی برای رونق تولید و فعالیت‌های اقتصادی مردم باشد.

وی با بیان اینکه سفر پربرکت دکتر صالحی‌امیری نویدبخش آینده‌ای روشن برای توسعه بخش گردشگری و میراث فرهنگی استان است، خاطرنشان کرد: بازدیدهای انجام شده از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان دنا و حضور در جشنواره انگور و سیب با استقبال فعالان این حوزه همراه بود که امیدواری‌های زیادی را برای ما ایجاد کرده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اختیارات خوبی که اخیراً در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از سوی دولت به استان‌ها ابلاغ شده است، فرصت مناسبی برای تسریع در توسعه این بخش فراهم می‌آورد.

وی بیان کرد: امیدواریم این سفر با تصمیمات ارزشمند وزیر در جلسات امروز و شورای اداری و بازدید از شهرستان کهگیلویه اتخاذ و ابلاغ خواهد شد، بتواند به بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم گردشگری استان بیانجامد و موجب کاهش شکاف بین شاخص‌ها با متوسط ملی شده و مردم را برای مشارکت بیشتر در آبادانی استان امیدوارتر سازد.

رحمانی اضافه کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد همواره در تمامی عرصه‌ها از دفاع مقدس تا همراهی با اهداف نظام، افتخارآفرین بوده و این سفرها گامی در جهت حل مسائل و مشکلات آن باشد.