رشد ۹۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در شش ماهه دوم سال ۹۳ حدود ۳۹۷ و در شش ماهه نخست سال جاری حدود ۷۵۸ گردشگر خارجی وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شد.

وی اظهار داشت: در شش ماهه دوم سال ۹۳ حدود ۱۶ هزار و ۷۹۹ نفر و در شش ماهه نخست سال ۹۴ حدود ۴۴ هزار و ۴۹۵ نفر در مراکز اسکان رسمی و هتلینگ این استان پذیرش شدند.

باقری از رشد ۲۶۰ درصدی گردشگران داخلی به استان طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد دارای ظرفیت های مختلفی در بحث صنایع تاریخی، گردشگری و میراث فرهنگی است، بیان داشت: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان با ارائه فیلم ها و بروشورهای مختلف برای معرفی این ظرفیت ها تلاش فراوانی انجام داده و نسبت به فرهنگ سازی در حوزه گردشگری اقدام کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: افزایش حضور گردشگران در این استان نشان دهنده موفقیت این اداره کل در بحث معرفی ظرفیت های گردشگری استان است.

باقری انعقاد قرارداد در خصوص ساماندهی تابلوهای گردشگری و نصب ۱۸ استند ثابت در سطح استان به منظور اطلاع رسانی مناسبت های مختلف و برنامه ریزی به منظور تطبیق واحدهای اقامتی با استانداردهای محلی و جهانی را از مهمترین عملکردهای حوزه گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد.

وی مشارکت در برگزاری کنگره ملی بی بی حکیمه، برگزاری همایش جاده ولایت، تدوین و تولید فیلم ۴۰ دقیقه ای سرزمین آریو برزن، ارسال ۳۰ طرح توجیهی برای استفاده از تسهیلات در نقاط گردشپذیر شامل ایجاد اردوگاه های گردشگری مختلف، چاپ و توزیع بیش از ۱۰۰ هزار عدد پوستر، بروشور، نقشه، کتاب، کتابچه و سی دی را از دیگر اقدامات حوزه گردشگری استان در یک سال اخیر نام برد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگر از سخنانش به مشکلات حوزه گردشگری استان اشاره داشت و نبود ناوگان حمل و نقل مناسب و عدم وجود حمل و نقل را از مهمترین این مشکلات عنوان کرد.

باقری آماده سازی زیرساخت های گردشگری و ساماندهی فضاهای گردشگرپذیر استان را لازمه پیشرفت حوزه گردشگری این استان دانست.

وی اضافه کرد: همواره ادعا می شود که گردشگری محور توسعه استان است اما تنها بیان این موضوع کافی نیست و باید در عمل نیز اعتبارات لازم تخصیص داده شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: توجه به بحث گردشگری می تواند در راستای افزایش اشتغال و درآمدزایی مؤثر باشد.