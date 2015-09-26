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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۳

مدیرکل گردشگری استان خبر داد:

رشد ۹۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به کهگیلویه و بویراحمد

رشد ۹۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد از رشد ۹۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به این استان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در شش ماهه دوم سال ۹۳ حدود ۳۹۷ و در شش ماهه نخست سال جاری حدود ۷۵۸ گردشگر خارجی وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شد.

وی اظهار داشت: در شش ماهه دوم سال ۹۳ حدود ۱۶ هزار و ۷۹۹ نفر و در شش ماهه نخست سال ۹۴ حدود ۴۴ هزار و ۴۹۵ نفر در مراکز اسکان رسمی و هتلینگ این استان پذیرش شدند.

باقری از رشد ۲۶۰ درصدی گردشگران داخلی به استان طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد دارای ظرفیت های مختلفی در بحث صنایع تاریخی، گردشگری و میراث فرهنگی است، بیان داشت: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان با ارائه فیلم ها و بروشورهای مختلف برای معرفی این ظرفیت ها تلاش فراوانی انجام داده و نسبت به فرهنگ سازی در حوزه گردشگری اقدام کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: افزایش حضور گردشگران در این استان نشان دهنده موفقیت این اداره کل در بحث معرفی ظرفیت های گردشگری استان است.

باقری انعقاد قرارداد در خصوص ساماندهی تابلوهای گردشگری و نصب ۱۸ استند ثابت در سطح استان به منظور اطلاع رسانی مناسبت های مختلف و برنامه ریزی به منظور تطبیق واحدهای اقامتی با استانداردهای محلی و جهانی را از مهمترین عملکردهای حوزه گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد.

وی مشارکت در برگزاری کنگره ملی بی بی حکیمه، برگزاری همایش جاده ولایت، تدوین و تولید فیلم ۴۰ دقیقه ای سرزمین آریو برزن، ارسال ۳۰ طرح توجیهی برای استفاده از تسهیلات در نقاط گردشپذیر شامل ایجاد اردوگاه های گردشگری مختلف، چاپ و توزیع بیش از ۱۰۰ هزار عدد پوستر، بروشور، نقشه، کتاب، کتابچه و سی دی را از دیگر اقدامات حوزه گردشگری استان در یک سال اخیر نام برد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگر از سخنانش به مشکلات حوزه گردشگری استان اشاره داشت و نبود ناوگان حمل و نقل مناسب و عدم وجود حمل و نقل را از مهمترین این مشکلات عنوان کرد.

باقری آماده سازی زیرساخت های گردشگری و ساماندهی فضاهای گردشگرپذیر استان را لازمه پیشرفت حوزه گردشگری این استان دانست.

وی اضافه کرد: همواره ادعا می شود که گردشگری محور توسعه استان است اما تنها بیان این موضوع کافی نیست و باید در عمل نیز اعتبارات لازم تخصیص داده شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: توجه به بحث گردشگری می تواند در راستای افزایش اشتغال و درآمدزایی مؤثر باشد.

کد مطلب 2924832

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