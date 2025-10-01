جشن روز تاریخی بندرگنگ برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، پنجشنبه شب طی مراسمی با حضور اقشار مختلف مردم بندر تاریخی کنگ، در محوطه روبروی قلعه پرتغالی‌های این بندر، (بوم مسی) جشن مردمی روز بندر تاریخی کنگ برگزار شد

غلام یزدانپناه عضو شورای اسلامی شهر بندرکنگ در این اجتماع بزرگ، بر لزوم پاسداشت داشته‌های فرهنگی بندرکنگ تأکید کرد.

وی آداب و سنن مردم را نمادی از هویت فرهنگی بندرکنگ دانست و بر لزوم تلاش برای حفظ و نگهداری از آن‌ها تأکید کرد.

یزدانپناه از شهرداری بندرکنگ خواست تا به برگزاری مراسمات مردمی اهتمام بیشتری داشته باشد.

گفتنی است در این مراسم آیین رزیف توسط صیادان برگزار شده و گروه سرود دبستان گرجی به اجرای برنامه پرداختند.

بندرکنگ با داشته‌های تمدنی‌اش میراثی مشترک برای همه ایرانیان به شمار می‌آید.

این شهر تاریخی که قرن‌ها پیش دروازه‌ای مهم برای تجارت دریایی و مبادلات و تعاملات فرهنگی بوده است و احیای این داشته‌ها به اعتلای تمدنی ایران بزرگ کمک می‌کند.

ثبت ملی بافت تاریخی بندر کنگ، در راستای احیای هویت فرهنگی انجام شده است فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی و مردمی این بندر کهن به نسل‌های آینده و جامعه جهانی به شمار می‌رود.