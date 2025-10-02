غربالگری سرطان سینه بانوان دارای سابقه خانوادگی از۳۰سالگی آغازشود

شیوا خوشاوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت غربالگری‌های دوره‌ای بانوان اظهار کرد: افرادی که سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان سینه دارند، باید از ۳۰ سالگی تحت غربالگری این بیماری قرار گیرند.

وی با اشاره به روز نهم مهرماه روز جهانی سرطان سینه ابراز کرپ: غربالگری سرطان سینه به‌طور معمول از ۴۰ سالگی آغاز می‌شود، اما برای بانوانی که دارای سابقه خانوادگی این بیماری هستند، شروع این روند از ۳۰ سالگی ضروری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به برخی علائم هشداردهنده سرطان سینه از جمله ترشحات غیرطبیعی، عدم تقارن سینه‌ها و فرورفتگی‌های پوستی تأکید کرد: در صورت مشاهده چنین نشانه‌هایی، مراجعه فوری به پزشک الزامی است.

وی همچنین در ادامه، با اشاره به سرطان دهانه رحم گفت: مهم‌ترین عامل ایجاد این بیماری، ویروس اچ‌پی‌وی است که شیوع آن در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است.

خوشاوی افزود: غربالگری سرطان دهانه رحم با تست پاپ اسمیر از ۲۱ سالگی برای افراد متأهل آغاز شده و در صورت طبیعی بودن نتیجه، هر سه سال یک بار تکرار می‌شود.

وی با بیان اینکه سلامت بانوان محور سلامت خانواده است، از زنان خواست غربالگری‌های دوره‌ای را جدی گرفته و با اقدام به‌موقع برای تشخیص و درمان، از بروز عوارض و بیماری‌های پیشرفته پیشگیری کنند.