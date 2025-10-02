  1. استانها
اطمینانی: صدور اسناد مالکیت روستایی در بندرلنگه سرعت می‌گیرد

بندرعباس-رئیس دادگستری شهرستان لنگه از هماهنگی و تسریع در روند صدور اسناد مالکیت تک‌برگ برای روستاها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ای با هدف بررسی و هماهنگی در روند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ روستایی، با حضور مسئولان قضایی و اجرایی در دادگستری شهرستان بندرلنگه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سعید اطمینانی رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه، مهدی صابری معاون سیاسی فرماندار، رؤسای ادارات مرتبط، رئیس ثبت اسناد و بخشداران برگزار شد، بر لزوم تسریع در صدور اسناد تک‌برگ مطابق قانون ساماندهی املاک روستایی تأکید شد.

سعید اطمینانی با اشاره به مشکلات موجود در اسناد دفترچه‌ای، اظهار کرد:هدف از این نشست، هماهنگی و تسریع در روند صدور اسناد مالکیت تک‌برگ برای روستاها است.

مهدی صابری معاون سیاسی فرمانداری لنگه نیز صدور این اسناد را گامی مؤثر در حل مشکلات حقوقی و ارثی دانست و گفت: امنیت مالکیت مردم در روستاها با این اقدام افزایش می‌یابد و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها ضروری است.

در پایان جلسه، مقرر شد نشست‌های پیگیری و هماهنگی به‌صورت مستمر ادامه یابد تا اجرای این طرح در روستاهای شهرستان با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.

