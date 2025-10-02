  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۸

تظاهرات در «لوزان» سوئیس در همبستگی با کاروان صمود + تصاویر

معترضان در شهر لوزان سوئیس در حمایت از مردم فلسطین و در همبستگی با کاروان جهانی صمود دست به تظاهرات زدند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، معترضان در شهر لوزان سوئیس در حمایت از مردم فلسطین و در همبستگی با کاروان جهانی صمود دست به تظاهرات زدند.

دانشجویان دانشگاه معتبر EPFL که از ۱۰ دانشگاه برتر جهان است به تظاهرات در شهر لوزان پیوستند.

