تظاهرات در «لوزان» سوئیس در همبستگی با کاروان صمود + تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، معترضان در شهر لوزان سوئیس در حمایت از مردم فلسطین و در همبستگی با کاروان جهانی صمود دست به تظاهرات زدند.

دانشجویان دانشگاه معتبر EPFL که از ۱۰ دانشگاه برتر جهان است به تظاهرات در شهر لوزان پیوستند.