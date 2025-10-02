تظاهرات در «لوزان» سوئیس در همبستگی با کاروان صمود + تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، معترضان در شهر لوزان سوئیس در حمایت از مردم فلسطین و در همبستگی با کاروان جهانی صمود دست به تظاهرات زدند.
دانشجویان دانشگاه معتبر EPFL که از ۱۰ دانشگاه برتر جهان است به تظاهرات در شهر لوزان پیوستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، معترضان در شهر لوزان سوئیس در حمایت از مردم فلسطین و در همبستگی با کاروان جهانی صمود دست به تظاهرات زدند.
