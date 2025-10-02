آشوری: توسعه فضاهای آموزشی با محوریت عدالت و مشارکت مردمی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری صبح پنج شنبه در نشست توسعه مدرسه سازی هرمزگان که با حضور رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان برگزار شد، از پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان خبر داد و تأکید کرد که عدالت آموزشی و مشارکت مردمی از اولویت‌های اصلی مدیریت استانی است.

آشوری‌تازیانی در سخنرانی خود با اشاره به اقدامات موثر انجام‌شده در سال‌های اخیر برای توسعه فضاهای آموزشی در استان هرمزگان، اظهار داشت: توجه ویژه به عدالت آموزشی، رکن اساسی برنامه‌های مدیریت استان است و این روند با همکاری نزدیک دولت و حمایت گسترده مردم با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی ضمن یادآوری تاریخ پرافتخار مردم هرمزگان در مقابله با استعمار و حفظ تمامیت ارضی کشور، افزود: مردم این دیار همواره در برابر زیاده‌خواهی بیگانگان ایستادگی کرده و یک وجب از خاک میهن را تسلیم نکرده‌اند، این روحیه مقاومتی و وحدت باید در مسیر توسعه آموزشی نیز حفظ شود.

نماینده عالی دولت در استان همچنین از تدوین سندی جامع برای توسعه فضاهای آموزشی استان خبر داد و گفت: این سند با رویکردی مبتنی بر وفاق و همبستگی آماده ارائه در نشست نهایی است تا پس از تأیید، به عنوان مبنای همکاری و اقدام مشترک مورد استفاده قرار گیرد.

آشوری‌تازیانی در پایان تأکید کرد: دغدغه مسئولان، انعکاسی از دغدغه‌های مردم است و با تدبیر، انسجام و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های موجود می‌توان مسیر توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور را به خوبی هموار کرد.

استاندار هرمزگان همچنین از امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲۵۰ مدرسه با مشارکت خیران، فعالان اقتصادی و بنگاه‌های مختلف در این استان خبر داد و گفت: از این تعداد ساخت ۱۸۰ مدرسه با پیشرفت ۶۰ درصد در دست اجرا بوده که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا مهر سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.