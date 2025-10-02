علی نیکزاد در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات ملی وزارت جهاد کشاورزی برای تکمیل ایستگاه پمپاژ اراضی پایاب سد پیلهسحران اختصاص یافت.
وی پس از دیدار با کشاورزان و اهالی شریف نیار در مسجد عباسیه و طرح مطالبات آنان افزود: موضوع بهرهبرداری از ایستگاه پمپاژ اراضی پایاب سد پیلهسحران به عنوان یکی از اصلیترین خواستههای مردم منطقه مطرح شد.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ر پایان ادامه داد: این مطالبه مردمی در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات متمرکز وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای این پروژه اخذ شد.
