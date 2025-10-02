عزاداری ارتحال حضرت فاطمه معصومه(س) در قم هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ارتحال جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، محافل و هیئتهای مذهبی شهر مقدس قم مجالس سوگواری خود را با حضور علما و مداحان برجسته اهلبیت (ع) برگزار میکنند که جزئیات برنامههای شاخص به شرح زیر است:
حرم مطهر حضرت معصومه (س) – شبستان امام خمینی (ره)
سخنران: حجتالاسلام ناصر رفیعی
مداح: حاج محمود کریمی
زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ بعد از نماز عشاء
سخنران: حجتالاسلام علیرضا پناهیان
مداح: حاج سید مجید بنیفاطمه
زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ بعد از نماز عشاء
سخنران: حجتالاسلام میرهاشم حسینی
مداحان: حاج مهدی رسولی / حاج سید رضا نریمانی
زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۳
سخنران: حجتالاسلام سید حسین مومنی
مداح: حاج امیر کرمانشاهی
زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مداح: کربلایی حسین ستوده
زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱
سخنران: حجتالاسلام اجاقنژاد
مداح: حاج علیرضا اسفندیاری
شعرخوانی: حاج ولیالله کلامی
زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۵
سخنران: حجتالاسلام سید حسین مومنی
مداحان: حاج سید رضا تحویلدار / حاج احمد علوی
زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۶
سخنران: آیتالله سید مهدی میرباقری
مداح: حاج سید مهدی میرداماد
شعرخوانی: کربلایی مجید تال
زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰
حرم حضرت معصومه (س) –صحن امام رضا (ع)
هیئت طبالان چهل اختران
مداحان: حاج سیدرضا تحویلدار / کربلایی حسین عینیفرد / کربلایی امیربرومند / حاج علی پاکزمان
زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۵
مکان: حرکت از خیابان آذر، محله چهل اختران به سمت حرم مطهر
حرم مطهر حضرت موسی مبرقع (ع)
سخنران: شیخ ابوالفضل احمدی
مداحان: کربلایی سجاد محمدی / کربلایی سید حجت بحرالعلوم
زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰
مکان: خیابان طالقانی، کوچه ۵۹
مسجد اعظم قم
سخنران: حجتالاسلام سید حسین مومنی
مداح: کربلایی مهدی رعنایی
زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشاء
هیئت خادمالرضا (ع)
سخنران: حجتالاسلام دارستانی
مداحان: حاج سیدرضا تحویلدار / کربلایی امیرحسین حضرتی
زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱
مکان: ورزشگاه شهید حیدریان
هیئت غمخانه بیبی شهربانو
سخنران: شیخ مهدی شریف
مداحان: حاج محمدرضا طاهری / کربلایی حسین طاهری / کربلایی علیرضا طاهری
زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۳۰
مکان: بلوار پیامبر اعظم، جنب میدان آلیَس
هیئت احرارالحسین (ع)
سخنران: شیخ حسین انصاریان
مداحان: حاج حیدر خمسه / حاج علی طیب
زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۳۰
مکان: بلوار امین، انتهای کوچه ۲۹
هیئت کفالعباس (ع)
سخنران: شیخ میثم علیپناه
مداح: حاج جواد حقیقت
زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰
مکان: خیابان آذر، انتهای کوچه ۱۰۶
حسینیه قمر بنیهاشم (ع)
سخنران: شیخ مهدی شریف
مداحان: حاج سیدعلی حسینینژاد / کربلایی امیر طاجوران
زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۳۰
مکان: بلوار ۱۵ خرداد، کوچه ۵۱، شهرک شهدا
حسینیه حضرت زینب (س)
سخنران: حجتالاسلام امیری طیبی
مداحان: حاج محمدرضا بذری / کربلایی جبار بذری / کربلایی علیرضا شریفی / کربلایی هادی خادم حسینی
زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰
مکان: گلزار شهدای آستان مقدس حضرت علی بن جعفر (ع)
حسینیه فاطمیون
سخنرانان: حجتالاسلام آقاتهرانی / حجتالاسلام ماندگاری
مداحان: حاج مهدی سلحشور / حاج امیر کرمانشاهی / کربلایی مهدی نظری / کربلایی علیاکبر سلحشور / کربلایی علیاصغر سلحشور
زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۴۵
مکان: میدان بسیج، خیابان ایرانی
هیئت لواء الزینب (س)
سخنران: حجتالاسلام مهدی دانشمند
مداحان: حاج کاظم غفارنژاد / کربلایی علی پوکاوه
زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۳
مکان: خیابان چهارمردان، کوچه ششم
بیتالنور
سخنران: حجتالاسلام سید حسین آقامیری
مداحان: کربلایی سیدعلی حسینینژاد / حاج ابوذر بیوکافی / کربلایی علی حبیبنژاد / کربلایی سیدمصطفی میرداماد
زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۸ صبح
مکان: ۴۵ متری عماریاسر
هیئت آلیاسین
سخنران: شیخ حسین انصاریان
زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۶
مکان: خیابان ۱۹ دی، کوچه ۵۳
