عزاداری ارتحال حضرت فاطمه معصومه(س) در قم هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ارتحال جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، محافل و هیئت‌های مذهبی شهر مقدس قم مجالس سوگواری خود را با حضور علما و مداحان برجسته اهل‌بیت (ع) برگزار می‌کنند که جزئیات برنامه‌های شاخص به شرح زیر است:

حرم مطهر حضرت معصومه (س) – شبستان امام خمینی (ره)

سخنران: حجت‌الاسلام ناصر رفیعی

مداح: حاج محمود کریمی

زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ بعد از نماز عشاء

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان

مداح: حاج سید مجید بنی‌فاطمه

زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ بعد از نماز عشاء

سخنران: حجت‌الاسلام میرهاشم حسینی

مداحان: حاج مهدی رسولی / حاج سید رضا نریمانی

زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۳

سخنران: حجت‌الاسلام سید حسین مومنی

مداح: حاج امیر کرمانشاهی

زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۳۰

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مداح: کربلایی حسین ستوده

زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱

سخنران: حجت‌الاسلام اجاق‌نژاد

مداح: حاج علیرضا اسفندیاری

شعرخوانی: حاج ولی‌الله کلامی

زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۵

سخنران: حجت‌الاسلام سید حسین مومنی

مداحان: حاج سید رضا تحویلدار / حاج احمد علوی

زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۶

سخنران: آیت‌الله سید مهدی میرباقری

مداح: حاج سید مهدی میرداماد

شعرخوانی: کربلایی مجید تال

زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰

حرم حضرت معصومه (س) –صحن امام رضا (ع)

هیئت طبالان چهل اختران

مداحان: حاج سیدرضا تحویلدار / کربلایی حسین عینی‌فرد / کربلایی امیربرومند / حاج علی پاکزمان

زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۵

مکان: حرکت از خیابان آذر، محله چهل اختران به سمت حرم مطهر

حرم مطهر حضرت موسی مبرقع (ع)

سخنران: شیخ ابوالفضل احمدی

مداحان: کربلایی سجاد محمدی / کربلایی سید حجت بحرالعلوم

زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰

مکان: خیابان طالقانی، کوچه ۵۹

مسجد اعظم قم

سخنران: حجت‌الاسلام سید حسین مومنی

مداح: کربلایی مهدی رعنایی

زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشاء

هیئت خادم‌الرضا (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام دارستانی

مداحان: حاج سیدرضا تحویلدار / کربلایی امیرحسین حضرتی

زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱

مکان: ورزشگاه شهید حیدریان

هیئت غمخانه بی‌بی شهربانو

سخنران: شیخ مهدی شریف

مداحان: حاج محمدرضا طاهری / کربلایی حسین طاهری / کربلایی علیرضا طاهری

زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۳۰

مکان: بلوار پیامبر اعظم، جنب میدان آل‌یَس

هیئت احرارالحسین (ع)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

مداحان: حاج حیدر خمسه / حاج علی طیب

زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۳۰

مکان: بلوار امین، انتهای کوچه ۲۹

هیئت کف‌العباس (ع)

سخنران: شیخ میثم علی‌پناه

مداح: حاج جواد حقیقت

زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰

مکان: خیابان آذر، انتهای کوچه ۱۰۶

حسینیه قمر بنی‌هاشم (ع)

سخنران: شیخ مهدی شریف

مداحان: حاج سیدعلی حسینی‌نژاد / کربلایی امیر طاجوران

زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۳۰

مکان: بلوار ۱۵ خرداد، کوچه ۵۱، شهرک شهدا

حسینیه حضرت زینب (س)

سخنران: حجت‌الاسلام امیری طیبی

مداحان: حاج محمدرضا بذری / کربلایی جبار بذری / کربلایی علیرضا شریفی / کربلایی هادی خادم حسینی

زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰

مکان: گلزار شهدای آستان مقدس حضرت علی بن جعفر (ع)

حسینیه فاطمیون

سخنرانان: حجت‌الاسلام آقاتهرانی / حجت‌الاسلام ماندگاری

مداحان: حاج مهدی سلحشور / حاج امیر کرمانشاهی / کربلایی مهدی نظری / کربلایی علی‌اکبر سلحشور / کربلایی علی‌اصغر سلحشور

زمان: پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۴۵

مکان: میدان بسیج، خیابان ایرانی

هیئت لواء الزینب (س)

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی دانشمند

مداحان: حاج کاظم غفارنژاد / کربلایی علی پوکاوه

زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۳

مکان: خیابان چهارمردان، کوچه ششم

بیت‌النور

سخنران: حجت‌الاسلام سید حسین آقامیری

مداحان: کربلایی سیدعلی حسینی‌نژاد / حاج ابوذر بیوکافی / کربلایی علی حبیب‌نژاد / کربلایی سیدمصطفی میرداماد

زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۸ صبح

مکان: ۴۵ متری عماریاسر

هیئت آل‌یاسین

سخنران: شیخ حسین انصاریان

زمان: جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۶

مکان: خیابان ۱۹ دی، کوچه ۵۳