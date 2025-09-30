به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده ظهر امروز سه‌شنبه به همراه هیأتی تخصصی از فازهای یک و دو پروژه احداث اراضی توسعه‌ای ۶۰۰ هکتاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ضرورت دارد همه پروژه‌های توسعه‌ای در خوزستان با رویکرد توسعه پایدار و با درنظر گرفتن منافع ملموس مردم محلی اجرا شود. حفاظت از جنگل‌های حرا و سایر زیستگاه‌های ارزشمند باید در اولویت باشد.»

معاون محیط‌زیست دریایی خاطرنشان کرد: هرگونه عملیات در اراضی دارای تداخل با تالاب‌ها، منوط به اخذ مجوز از شورای عالی محیط‌زیست، کمیسیون زیربنایی دولت و ستاد ملی تالاب‌ها است.

ابوطالب گرایلو، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان نیز در این بازدید با اشاره به پایبندی کامل به مفاد تفاهم‌نامه با محیط‌زیست، اظهار داشت: ایجاد فضای سبز با گونه‌های بومی، پایش‌های مستمر و انجام مطالعات پیش‌نیاز طرح‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار گرفته است. توسعه بندر باید به‌گونه‌ای پیش برود که منافع اقتصادی و زیست‌محیطی توأمان تحقق یابد.

وی افزود: پروژه احداث ۳۲۹ هکتار اراضی توسعه‌ای در فاز نخست، با حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است. این پروژه ظرفیت بندر امام خمینی(ره) را ۱۰ میلیون تن افزایش خواهد داد و زمینه جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم می‌کند.

همچنین سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ماهشهر با ارائه گزارشی خواستار اجرای کامل بندهای تفاهم‌نامه و برگزاری نشست‌های مشترک مستمر برای تعیین راهکارهای حفاظت از اراضی ارزشمند زیست‌محیطی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در فاز دوم این پروژه، آب‌گذرهای کارآمد در محور تقاطع A۱ و A۲ برای تقویت جریان آب و حفظ پویایی زیستگاه‌های آبی اجرا خواهد شد. رعایت فاصله‌های استاندارد از خط ساحل نیز از جمله اقداماتی است که به موازات عملیات عمرانی، تضمین‌کننده اولویت توسعه پایدار در منطقه خواهد بود.