به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجِرد صبح پنجشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه برقرسانی به مجتمع بندری نگین بوشهر بر لزوم توسعه زیرساختهای اقتصاد دریا محور تاکید کرد.
عملیات اجرایی پروژه برقرسانی به مجتمع بندری نگین بوشهر به دستور وزیر راه و شهرسازی با حضور استاندار و نمایندگان استان بوشهر در مجلس آغاز شد.
پروژه برقرسانی به مجتمع بندری نگین بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای زیربنایی بندری در جنوب کشور با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال و در مدت زمان ۲۴ ماه اجرا خواهد شد.
ایجاد زیرساخت برای تأمین برق پایدار ، یکی از مهمترین مؤلفههای جلب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف از جمله صنایع پشتیبان، انبارداری، لجستیک و حملونقل برای مجتمع بندری نگین است، و اجرای این پروژه میتواند چشمانداز روشنی برای توسعه فعالیتهای بندری و سرمایهگذاری در این مجتمع باشد و اجرای این طرح در واقع تضمینی برای افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی محسوب میشود.
این مجتمع به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و ظرفیتهای فراوان، از مهمترین قطبهای توسعه دریامحور در استان بوشهر به شمار میرود و تأمین برق پایدار میتواند بستر لازم برای جهش فعالیتهای بندری و اقتصادی در آن را فراهم کند.
پیشبینی و پاسخگویی به نیازهای آتی ناشی از افزایش فعالیتهای بندری، افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و ارتقای پدافند غیرعامل از دیگر اهداف اجرای این پروژه است که در کنار آن، امکان پشتیبانی از فعالیتهای صادراتی و وارداتی نیز بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
مجتمع بندری نگین در آینده نزدیک به یکی از مراکز اصلی تخلیه و بارگیری کالا در کشور تبدیل خواهد شد.
سازمان بنادر و دریانوردی در سالهای اخیر طرحهای متعددی را برای تجهیز و توسعه بنادر جنوبی کشور به ویژه بنادر بوشهر و مجتمع بندری نگین در دستور کار قرار داده است.
