به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای بانکهای استان با تاکید بر ضرورت احیای واحدهای اقتصادی نیمهفعال و راکد در استان، بر نقش مهم بانکها در حمایت از این بخشها تأکید کرد. محمدابراهیم تولایی گفت: حمایت مالی بانکها باید به گونهای برنامهریزی شود که منابع در اختیار افرادی قرار گیرد که از توان فنی و صلاحیت مالی لازم برخوردار بوده و بتوانند به طور موثر از این تسهیلات بهرهمند شوند.
وی افزود: این نوع حمایتها علاوه بر حفظ اشتغال موجود، موجب افزایش ظرفیت تولید و رونق اقتصادی استان خواهد شد و باید با دقت و مدیریت صحیح انجام شود تا اهداف توسعهای به بهترین شکل محقق شود.
تولایی با اشاره به نقش بانکها در توسعه فعالیتهای اقتصادی استان، اظهار داشت: با همکاری و همدلی میان بانکها و فعالان اقتصادی میتوان مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی استان را تسریع کرد. او همچنین بر اهمیت رعایت کرامت مشتریان در تعاملات بانکی تاکید کرد و گفت: نحوه برخورد کارکنان بانکها با مردم باید در شأن و احترام مشتریان باشد تا اعتماد عمومی به نظام بانکی تقویت شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران تصریح کرد: رعایت تناسب بین منابع و مصارف بانکها و همچنین استفاده بهینه بنگاههای اقتصادی از این منابع، از دیگر نکات کلیدی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی است.
وی در ادامه افزود: فرآیند پرداخت تسهیلات باید به گونهای شفاف و قابل اطلاعرسانی به مشتریان انجام شود تا اطمینان حاصل شود که زمانبندی اعطای وامها با نظم و دقت دنبال میشود و مراجعان از روند کار آگاه باشند.
تولایی در پایان اعلام کرد: مدیران ارشد استان آماده حمایت از بانکها برای جذب اعتبارات ملی هستند و از مدیران بانکها خواست پیگیری جدی منابع مالی لازم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان را در اولویت قرار دهند.
نظر شما