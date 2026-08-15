مدیریت انرژی را در زمستان جدی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکا با تأکید بر ضرورت خدمت صادقانه مسئولان به مردم، اظهار کرد: مسئولان باید به گونه‌ای عمل کنند که در برابر خون‌هایی که برای این کشور ریخته شده است، شرمنده نباشند و از فرصت مسئولیتی خود برای خدمت به مردم استفاده کنند.

وی با بیان اینکه جلسات شورای اداری باید محلی برای بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشد، افزود: در این جلسات نباید تعارف داشته باشیم و باید عملکرد مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم به‌صورت جدی مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون استاندار مازندران با اشاره به یکی از پروژه‌های راکد استان گفت: پروژه‌ای که ۲۳ سال راکد مانده بود، با قول استاندار مازندران قرار است تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

تولایی همچنین بر ضرورت نظارت جدی بر حوزه نان تأکید کرد و گفت: متأسفانه کیفیت در حوزه نان کاهش یافته و در مواردی نیز کم‌فروشی صورت می‌گیرد؛ بنابراین باید بر کیفیت این مقوله و رعایت استانداردها نظارت جدی وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات انبارها در سامانه جامع انبارها افزود: علاوه بر ثبت انبارها، موجودی آنها نیز باید به‌صورت دقیق ثبت و به‌روزرسانی شود تا امکان نظارت مؤثر بر روند تأمین و توزیع کالا فراهم باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با بیان اینکه وضعیت انرژی جدی است، تصریح کرد: ممکن است در زمستان با محدودیت و قطعی گاز مواجه شویم و باید از هم‌اکنون مدیریت مصرف انرژی را در دستور کار قرار دهیم تا مردم با کمبود مواجه نشوند.

تولایی بر ضرورت حفظ آرامش در بازار نیز تأکید کرد و گفت: مردم نباید دغدغه تلاطم قیمت‌ها را داشته باشند و دستگاه‌های مسئول باید برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار تلاش کنند، چراکه آستانه تحمل مردم محدود است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کار کردن برای مردم یک فرصت ارزشمند است و تا زمانی که مسئولیت و قدرت در اختیار ماست باید از این فرصت برای خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان استفاده کنیم.