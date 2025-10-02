معاهده مشارکت راهبردی روسیه و ایران رسماً اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیهای از لازمالاجرا شدن معاهده مشارکت راهبردی جامع بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران از امروز خبر داد.
این وزارتخانه تاکید کرد: این معاهده بازتاب انتخاب راهبردی رهبران عالیرتبه سیاسی روسیه و ایران با هدف تقویت روابط دوستانه و حسن همجواری به شکلی جامع است که منافع بنیادی مردم دو کشور را تامین میکند.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه امروز خود اعلام کرد که اجرایی شدن آن «یک نقطه عطف مهم در تاریخ روابط دو کشور است که به سطح کیفی جدیدی از مشارکت راهبردی جامع ارتقا یافته است.»
طبق بیانیه وزارت خارجه روسیه مفاد اصلی این توافق به شرح زیر است: «طرفین متعهد به تعمیق و گسترش روابط در تمام حوزههای مورد علاقه متقابل؛ مسکو و تهران توافق کردند که همکاری تجاری و اقتصادی را حفظ کرده و در انجام رزمایشهای نظامی مشترک همکاری نزدیکی داشته باشند؛ اگر یکی از طرفین در معرض تجاوز قرار گیرد، طرف دیگر نباید به متجاوز کمک کند؛ دو کشور اجازه نخواهند داد خاکشان برای حمایت از جنبشهای جداییطلب تهدیدکننده تمامیت ارضیشان استفاده شود؛ طرفین مخالف اعمال تحریمها هستند و اعمال آنها را از نظر بینالمللی غیرقانونی میدانند؛ آنها از پیوستن به محدودیتهای کشورهای ثالث علیه یکدیگر خودداری میکنند و ضمانت میدهند که از اقدامات قهری یکجانبه استفاده نکنند؛ مسکو و تهران توافق کردهاند که همکاری رسانهای را برای مقابله با اطلاعات نادرست و تبلیغات منفی ارتقا دهند؛ این کشورها در جلوگیری از بلایای طبیعی و انسانی به یکدیگر کمک خواهند کرد و برای ایجاد زیرساخت پرداخت مستقل از کشورهای ثالث همکاری خواهند کرد؛ خط لوله گاز از روسیه به ایران از مسیر جمهوری آذربایجان عبور خواهد کرد و طرفین در حال مذاکره درباره رویکردهای قیمتگذاری هستند.»
به گفته وزارت خارجه روسیه، مسکو و تهران به پروژههای مشترک در حوزه انرژی هستهای صلحآمیز از جمله ساخت نیروگاههای هستهای علاقهمند هستند و طرفین در مبارزه با تروریسم بینالمللی و دیگر تهدیدها و چالشها همکاری خواهند کرد. این توافق برای مدت ۲۰ سال منعقد شده و پس از پایان این دوره، بهطور خودکار برای پنج سال بعد تمدید خواهد شد.
این معاهده ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ در جریان سفر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران به روسیه و ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور به امضای طرفین رسید.
